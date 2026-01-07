हाई सिक्योरिटी जेल में स्मार्ट वॉच मिलने का मामला: जेल ब्लॉक से 3 हार्डकोर अपराधी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार
तीनों आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. अपराध के मामले में ये हाई सिक्योरिटी जेल में सजा काट रहे हैं.
Published : January 7, 2026 at 4:14 PM IST
अजमेर: प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान बरमाद हुई स्मार्ट वॉच के मामले में पुलिस अनुसंधान में तीन हार्डकोर अपराधियों के नाम सामने आए हैं. तीनों हार्डकोर अपराधियों को अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया. जहां से तीनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया.
दो स्मार्ट वॉच और चार्जर मिले: सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह बताया कि गत 11 दिसंबर को आईपीएस अजय सिंह ने मय दल हाई सिक्योरिटी जेल की तलाशी ली थी. जिसमें कैदी के बैरक में दो स्मार्ट वॉच और इनके चार्जर मिले थे. जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. बैरक के ब्लॉक में जहां स्मार्ट वॉच और चार्जर मिले थे, उसमें रह रहे कैदियों में से तीन कैदियों को पूछताछ के लिए लाया गया था. तीनों आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. अपराध के मामले में यह हाई सिक्योरिटी जेल में सजा काट रहे हैं.
पढ़ें: प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल होंगे बेअसर, नई तकनीक के जैमर से सुरक्षा होगी पुख्ता
5 कैदियों से भी होगी पूछताछ: उन्होंने बताया कि तीनों हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट के आदेश से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपियो में एक हरियाणा और दो राजस्थान से हैं. इनका आपराधिक रिकॉर्ड मांगा गया है. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ में अभी तक यह सामने नहीं आया है कि दो स्मार्ट वॉच कैदियों के ब्लॉक में कहां से आई. आरोपियों में सचिन, दिनेश और गुलजारी है. थाना प्रभारी शंभू सिंह ने यह भी बताया कि प्रकरण में हाई सिक्योरिटी जेल के ब्लॉक में तत्कालीन समय में मौजूद शेष 5 कैदियों से भी पूछताछ की जाएगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पढ़ें: Rajasthan: जेल में मोबाइल और सिम मिलने के मामले में जगतपाल को किया गिरफ्तार, ऋतिक बॉक्सर का साथी है
स्मार्ट वॉच की एफएसएल जांच का इंतजार: उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के बैरक के हर ब्लॉक में 8 कैदी रहते हैं. एक ब्लॉक में 2 महंगे ब्रांड (एप्पल) की स्मार्ट वॉच और उनके चार्जर बरामद हुए हैं. स्मार्ट वॉच किसी मोबाइल के साथ ब्लू टूथ से एक्टिव थी. यहां स्मार्ट वॉच में ही मोबाइल था. इसके लिए एफएसएल जांच के दोनों स्मार्ट वॉच दी गई है. हार्डकोर कैदियों ने स्मार्ट वॉच के माध्यम से किन लोगों से संपर्क में थे और जेल में कौन उनका सहयोग कर रहा था. इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है.