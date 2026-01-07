ETV Bharat / state

हाई सिक्योरिटी जेल में स्मार्ट वॉच मिलने का मामला: जेल ब्लॉक से 3 हार्डकोर अपराधी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार

प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार अपराधी ( ETV Bharat Ajmer )