ETV Bharat / state

अल्मोड़ा जेल में सुरक्षा चूक! कैदी की टॉयलेट सीट से स्मार्ट वॉच व इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद

अल्मोड़ा: जिला कारागार अल्मोड़ा में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. जेल प्रशासन के नियमित तलाशी के दौरान एक कैदी की बैरक की टॉयलेट सीट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं. जिसे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक ने अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है.

कैदी प्रवीण वाल्मीकि के सेल से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद: जानकारी के मुताबिक, बीती 2 फरवरी को हरिद्वार जिले के गंगनहर के नई बस्ती निवासी सिद्धदोष कैदी प्रवीण वाल्मीकि पुत्र मोहन लाल उर्फ मदन लाल के सेल की तलाशी ली गई. उस समय बंदी हरिद्वार पेशी पर गया हुआ था. तलाशी के दौरान जेल कर्मियों को बैरक की टॉयलेट सीट के भीतर संदिग्ध सामग्री छिपी होने की जानकारी मिली.

टॉयलेट सीट के अंदर से स्मार्ट वॉच भी बरामद: प्रारंभिक जांच में एक चार्जर, एक सफेद व एक काले रंग की डाटा केबल और एक स्मार्ट वॉच चार्जर केबल बरामद हुई. सूचना पर अल्मोड़ा जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने मौके पर पहुंचकर टॉयलेट सीट को तुड़वाकर दोबारा गहन तलाशी के निर्देश दिए. इसके बाद सीट के अंदर से एक स्मार्ट वॉच भी बरामद की गई.