अल्मोड़ा जेल में सुरक्षा चूक! कैदी की टॉयलेट सीट से स्मार्ट वॉच व इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद

अल्मोड़ा जेल के एक बैरक की टॉयलेट सीट से स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप

DISTRICT JAIL ALMORA
अल्मोड़ा जिला कारागार (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 10:09 PM IST

अल्मोड़ा: जिला कारागार अल्मोड़ा में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. जेल प्रशासन के नियमित तलाशी के दौरान एक कैदी की बैरक की टॉयलेट सीट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं. जिसे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक ने अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है.

कैदी प्रवीण वाल्मीकि के सेल से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद: जानकारी के मुताबिक, बीती 2 फरवरी को हरिद्वार जिले के गंगनहर के नई बस्ती निवासी सिद्धदोष कैदी प्रवीण वाल्मीकि पुत्र मोहन लाल उर्फ मदन लाल के सेल की तलाशी ली गई. उस समय बंदी हरिद्वार पेशी पर गया हुआ था. तलाशी के दौरान जेल कर्मियों को बैरक की टॉयलेट सीट के भीतर संदिग्ध सामग्री छिपी होने की जानकारी मिली.

टॉयलेट सीट के अंदर से स्मार्ट वॉच भी बरामद: प्रारंभिक जांच में एक चार्जर, एक सफेद व एक काले रंग की डाटा केबल और एक स्मार्ट वॉच चार्जर केबल बरामद हुई. सूचना पर अल्मोड़ा जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने मौके पर पहुंचकर टॉयलेट सीट को तुड़वाकर दोबारा गहन तलाशी के निर्देश दिए. इसके बाद सीट के अंदर से एक स्मार्ट वॉच भी बरामद की गई.

स्मार्ट वॉच की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव मिले 12 मोबाइल नंबर: जांच में पाया गया कि स्मार्ट वॉच की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अलग-अलग नामों से 12 मोबाइल नंबर सेव थे. जिससे संदेह और गहरा गया. बरामद सभी सामग्री को सीलबंद कर साक्ष्य के रूप में अल्मोड़ा कोतवाली भेज दिया गया है. जेल अधीक्षक पांगती ने मामले में उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2024 की धारा 39 के तहत भी वैधानिक कार्रवाई की मांग की है.

"अल्मोड़ा जिला कारागार के जेल अधीक्षक जयंत पांगती की तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर कारागार अधिनियम 1894 की धारा 42 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है."- सतीश चंद्र कापड़ी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, अल्मोड़ा

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बैरक तक कैसे पहुंचे? क्या इसमें किसी अंदरूनी मिलीभगत की आशंका है या बाहरी स्तर पर कोई साजिश रची गई? पुलिस अब इन सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. इस घटना ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं.

