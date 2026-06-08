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पैंट की पीछे की जेब में रखे मोबाइल में ब्लास्ट, पन्ना में युवक की जान पर बन आई

मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, पन्ना में युवक की जान पर बन आई ( Etv Bharat )

पन्ना : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां स्कूटी से जा रहे एक युवक के पैंट में अचानक मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया. मोबाइल की बैटरी फटते ही उसमें आग लग गई. युवक ने मोबाइल पैंट की पिछली जेब में रखा था, जिसके बाद उसने जान बचाने के लिए स्कूटी से छलांग लगा दी और मोबाइल को सड़क पर फेंक दिया. मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, ऐसे बची जान पन्ना के रानीबाग मोहल्ले में रहने वाला युवक मुकेश कुमार वर्मा किसी काम से बाजार गया हुआ था और घर की ओर लौट रहा था. तभी जिला चिकित्सालय के सामने से गुजरते वक्त उसे अचानक पैंट में जलने का एहसास हुआ. जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसकी पैंट से तेज धुआं निकल रहा था. चंद सेकंड में वह स्कूटी से कूदा और अपना मोबाइल सड़क पर फेंक दिया, जो धू-धूकर जलने लगा. जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत युवक को सड़क से उठाया और मोबाइल पर पानी डाला, तब जाकर मोबाइल की ओग शांत हुई.