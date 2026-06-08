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पैंट की पीछे की जेब में रखे मोबाइल में ब्लास्ट, पन्ना में युवक की जान पर बन आई

मोबाइल में आग लगते ही जान बचाने स्कूटी से कूदा युवक, जलता हुआ मोबाइल निकालकर फेंका, संजय रैकवार की रिपोर्ट.

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मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, पन्ना में युवक की जान पर बन आई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:50 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 10:40 AM IST

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पन्ना : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां स्कूटी से जा रहे एक युवक के पैंट में अचानक मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया. मोबाइल की बैटरी फटते ही उसमें आग लग गई. युवक ने मोबाइल पैंट की पिछली जेब में रखा था, जिसके बाद उसने जान बचाने के लिए स्कूटी से छलांग लगा दी और मोबाइल को सड़क पर फेंक दिया.

मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, ऐसे बची जान

पन्ना के रानीबाग मोहल्ले में रहने वाला युवक मुकेश कुमार वर्मा किसी काम से बाजार गया हुआ था और घर की ओर लौट रहा था. तभी जिला चिकित्सालय के सामने से गुजरते वक्त उसे अचानक पैंट में जलने का एहसास हुआ. जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसकी पैंट से तेज धुआं निकल रहा था. चंद सेकंड में वह स्कूटी से कूदा और अपना मोबाइल सड़क पर फेंक दिया, जो धू-धूकर जलने लगा. जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत युवक को सड़क से उठाया और मोबाइल पर पानी डाला, तब जाकर मोबाइल की ओग शांत हुई.

Smartphone blast panna news
मोबाइल फटने से झुलसा युवक (Etv Bharat)

मोबाइल फटने से जली चमड़ी

प्रत्यक्षदर्शि राकेश शर्मा ने बताया, ''घटना शाम 6 बजे की है, हम यहां से निकल रहे थे तभी जिला अस्पताल के सामने ये लड़का स्कूटी से कूदा और मोबाइल फेंक दिया. मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हुआ था और वह जलने लगा था. युवक को तुरंत उठाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, क्योंकि उसकी चमड़ी जल गई थी. अभी उसकी हालत ठीक है.''

Panna mobile blast in pant
जेब में रखे मोबाइल में ब्लास्ट (Etv Bharat)

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सूझबूझ से बची जान, गर्मी में रहें सावधान

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक जरा भी देर करता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. उसके जैसे ही जलने का एहसास हुआ वह सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूद गया और मोबाइल दूर फेंक दिया, नहीं तो वह गंभीर रूप से झुलस सकता था. वहीं एक्सपर्टस के मुताबिक इन दिनों हाईएंड स्मार्टफोन वैसे ही ज्यादा गर्म होते हैं और गर्मी के दिनों में इनसे निकलने वाली हीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है. गर्मी में लगातार उपयोग और बाहर का तापमान ज्यादा होने की वजह से कई बार लीथियम आयन बैटरी फट जाती हैं.

Last Updated : June 8, 2026 at 10:40 AM IST

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