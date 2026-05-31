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दिल्ली में गाड़ियों की फिटनेस का स्मार्ट दौर: DTC डिपो में लगेंगे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन

तहखंड डिपो में 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा. निर्माण कार्य व मशीनों की टेस्टिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. पढ़ें खबर..

DTC डिपो में लगेंगे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन
DTC डिपो में लगेंगे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 4:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में वाहनों की फिटनेस जांच को पूरी तरह पारदर्शी व हाईटेक बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) ने कमर कस ली है. अब राजधानी के बस डिपो सिर्फ बसों के रखरखाव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अत्याधुनिक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के रूप में भी काम करेंगे. नंद नगरी डिपो में यह स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, जबकि तहखंड डिपो में 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा. इस कंप्यूटराइज्ड मशीन के शुरू होने से डीटीसी बसों, निजी गाड़ियों व ट्रकों की तकनीकी कमियों का पता पलक झपकते ही चल जाएगा.

इससे सड़कों पर होने वाले हादसों में भारी कमी आएगी. नंद नगरी डिपो में पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, जबकि ओखला के पास तहखंड डिपो में 15 जून तक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य व मशीनों की टेस्टिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. जल्द ही इस वर्ल्ड-क्लास सुविधा का आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा. इससे दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की फिटनेस जांच की राह बेहद आसान व पारदर्शी हो जाएगी.

ऐसे काम करती है यह स्मार्ट मशीन: यह ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है. वाहन चालकों को अब अपनी गाड़ी की फिटनेस जांच के लिए लंबी लाइनों या किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसकी कार्यप्रणाली को निम्नलिखित बातों समझा जा सकता है.

सेंसर आधारित एंट्री: जैसे ही कोई वाहन इस अत्याधुनिक मशीन के भीतर प्रवेश करता है, वहां लगे हाई-डेफिनिशन कैमरे और सेंसर गाड़ी का नंबर और उसका ढांचा स्कैन कर लेते हैं.

ब्रेक और सस्पेंशन टेस्ट: स्टेशन के भीतर लगे रोलर्स पर वाहन को खड़ा किया जाता है. मशीन यह जांचती है कि गाड़ी के ब्रेक कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं. अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी का संतुलन कैसा रहता है. इसके साथ ही सस्पेंशन की बारीकी से जांच होती है.

इंजन और एमिशन (प्रदूषण) जांच: मशीन के अत्याधुनिक सेंसर गाड़ी के साइलेंसर व इंजन से निकलने वाले धुएं का लाइव डेटा कलेक्ट करते हैं. इससे यह सटीक पता चलता है कि वाहन तय मानकों के भीतर प्रदूषण फैला रहा है या नहीं.

हेडलाइट व एलाइनमेंट टेस्ट: रात के समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए हेडलाइट के बीम (रोशनी के एंगल) और पहियों के एलाइनमेंट की स्वचालित रूप से जांच की जाती है.

डिजिटल रिपोर्ट और समाधान: पूरी प्रक्रिया मात्र कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाती है. इसके तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर वाहन की एक विस्तृत रिपोर्ट जनरेट होती है. इसमें साफ-साफ लिखा होता है कि गाड़ी के किस हिस्से में क्या कमी है. इसके साथ ही समस्या के समाधान के सुझाव भी डिजिटल रूप में प्राप्त हो जाते हैं.

हादसों पर लगेगी लगाम, बढ़ेगी सड़क सुरक्षा: इस पहल का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. अक्सर देखा जाता है कि डीटीसी बसों या अन्य भारी वाहनों में अचानक तकनीकी खराबी जैसे ब्रेक फेल होना या स्टीयरिंग लॉक होने या अन्य किसी तकनीकी खामी के कारण भीषण सड़क हादसे हो जाते हैं. जब गाड़ियों की फिटनेस जांच मानवीय लापरवाही से दूर पूरी तरह मशीनी व सटीक होगी तो सड़कों पर तकनीकी खराबी के कारण होने वाले हादसों में कमी आएगी. यह तकनीक न सिर्फ डीटीसी बसों बल्कि दिल्ली के लाखों निजी वाहन मालिकों व ट्रक चालकों के लिए भी वरदान साबित होगी.

इन 5 अन्य डिपो में भी शुरू होगी एटीएस सुविधा: नंद नगरी व तहखंड डिपो की सफलता के बाद दिल्ली सरकार व डीटीसी इस योजना का विस्तार पूरी दिल्ली में करने जा रहे हैं. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी के पांच और प्रमुख बस डिपो पर भी इस तरह के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए जिन डिपो को चिन्हित किया गया है, उनमें शामिल हैं-

1. बवाना डिपो

2. घेवरा डिपो

3. ढिचाऊ कलां डिपो

4. गाजीपुर डिपो

5. जीटी करनाल रोड डिपो

इन सभी डिपो में स्टेशन शुरू होने के बाद दिल्ली के किसी भी कोने में रहने वाले वाहन मालिक को अपने घर के आसपास ही फिटनेस सेंटर की सुविधा मिल सकेगी. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि परिवहन विभाग के पुराने व धीमे सिस्टम से भी मुक्ति मिल जाएगी.

नंद नगरी डिपो में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है. इसे बनाने वाली कंपनी से डीटीसी को हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है. तहखंड डिपो में 15 जून तक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम पूरा हो जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन बहुत जल्द कर सकती हैं. एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने में 8 से 9 महीने का समय लगता है. - अमन देव छिकारा, डिप्टी सीजीएम डीटीसी

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