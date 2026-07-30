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बर्फीले तूफानों में फंसे जवानों को तलाश लेगी "स्मार्ट वर्दी"; सेंसर से पता चलेगी लोकेशन, जानिये कब तक होगी तैयार

उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर (डीन एकेडमिक) मुकेश सिंह ने दी जानकारी.

उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान
उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:43 PM IST

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कानपुर : बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों को बर्फीले तूफानों के दौरान सुरक्षित निकालने के लिये अत्याधुनिक "स्मार्ट वर्दी" तैयार की जा रही है. दरअसल, कानपुर के उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) में पहली बार देश के जवानों के लिए एक ऐसी सेंसर आधारित वर्दी बन रही है, जिसे "स्मार्ट वर्दी" कहा गया है. यह पहनने के बाद किसी भी जवान की लोकेशन को आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा.

यूपीटीटीआई के वरिष्ठ प्रोफेसर (डीन एकेडमिक) मुकेश सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर (डीन एकेडमिक) मुकेश सिंह ने बताया कि हम पहली वर्दी में न तो सेंसर्स को चिपकाएंगे न ही कहीं फिट करेंगे. वर्दी के लिए जो फैब्रिक की बुनाई होगी, उसमें ही उसे इंटरट्विन करा देंगे. इसके बाद इसे जीपीएस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस खास प्रकार की वर्दी में विशेष प्रकार की कंडक्टिंग इंक्स, एंटीना, माइक्रोचिप्स को भी लगाया जाएगा. जिससे किसी भी जवान को ढूंढने में आसानी हो. उन्होंने कहा कि इस शोध कार्य में संस्थान के फैकल्टी मेंबर, छात्र और डीएमएसआरडीई के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करेंगे. महज दो सालों में हम वर्दी को तैयार कर देंगे.

प्रो. मुकेश सिंह ने बताया कि हमारी जो योजना है उसके मुताबिक भविष्य में इस स्मार्ट यूनिफॉर्म में सैनिक की शारीरिक स्थिति, शरीर का तापमान, हृदय गति और अन्य जरूरी संकेतकों की निगरानी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा. हालांकि, दोनों संस्थानों का इस समय पूरा ध्यान लोकेशन ट्रैकिंग आधारित प्रोटोटाइप विकसित करने पर है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, स्मार्ट वर्दी में कंडक्टिंग इंक की मदद से कपड़े पर विशेष प्रकार के इलेक्ट्राॅनिक सर्किट प्रिंट किए जाएंगे. इन सर्किटों को जीपीएस मॉड्यूल, माइक्रो इलेक्ट्राॅनिक चिप और अन्य सेंसर से जोड़ा जाएगा. पूरी तकनीक वर्दी के अंदर ही संचालित होगी. खास बात ये भी है कि वर्दी को धोते समय या लंबे समय तक उपयोग के बाद भी इसकी कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होगी.

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