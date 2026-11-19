हरियाणा के नगर निकायों में बनेंगी स्मार्ट रोड, पैदल यात्रियों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं पर रहेगा जोर
Smart Roads in Haryana : हरियाणा के नगर निकायों में स्मार्ट रोड बनाई जाएगी और कम्युनिटी सेंटर को आधुनिक डिजाइन में विकसित किया जाएगा.
Published : November 19, 2026 at 9:20 PM IST
Smart Roads in Haryana : हरियाणा के शहरों में नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी सेंटरों को एकरूप एवं आधुनिक डिजाइन में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश के सभी 87 नगर निकायों में स्मार्ट रोड विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
जरूरतों का ध्यान रखा जाए : मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर केवल सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के स्थल तक सीमित न रहें, बल्कि नागरिकों के मेलजोल और सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाएं. इनके निर्माण में आधुनिक सुविधाओं, गुणवत्ता, सुंदरता, सुगमता और सभी आयु वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा जाए.
मानक डिजाइन तैयार करने के निर्देश : उन्होंने अधिकारियों को कम्युनिटी सेंटरों के लिए एक समान एवं मानक डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए जिससे कि प्रदेशभर में इनका स्वरूप व्यवस्थित और आकर्षक दिखाई दे. इसके साथ ही निर्माण में आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.
स्मार्ट रोड में पैदल यात्रियों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं पर जोर : मुख्यमंत्री ने स्मार्ट रोड परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण में बेहतर डिजाइन के साथ पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए. इसमें उचित प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं को भी परियोजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए. बैठक में बताया गया कि स्मार्ट रोड परियोजनाओं के तहत साइकिल ट्रैक, दिव्यांगजनों के लिए टैक्टाइल फ्लोरिंग युक्त पैदल पथ, पौधारोपण, मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण, वर्षा जल निकासी के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, स्ट्रीट लाइट एवं हाईमास्ट लाइट, यातायात संकेतक, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
11 नगर निकायों में काम प्रगति पर : अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी 87 नगर निकायों में स्मार्ट रोड विकसित करने का लक्ष्य है. इनमें 11 नगर निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि 10 नगर निकायों में परियोजनाएं स्वीकृति सहित विभिन्न चरणों में हैं, जहां जल्द कार्य शुरू किया जाएगा. इसके अलावा 23 नगर निकायों में परियोजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति के स्तर पर हैं.
भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखा जाए : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं की योजना बनाते समय भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि तैयार होने वाला शहरी आधारभूत ढांचा लंबे समय तक नागरिकों के लिए उपयोगी रहे. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के शहरों को सुनियोजित, स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के अनुकूल बनाना है. शहरी विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.
ये भी पढ़ें : "नायब सिंह सैनी के विदेश दौरों से एक फूटी कौड़ी नहीं आई", अजय चौटाला बोले - 'दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का काम करेंगे'
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App