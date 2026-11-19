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हरियाणा के नगर निकायों में बनेंगी स्मार्ट रोड, पैदल यात्रियों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं पर रहेगा जोर

हरियाणा के नगर निकायों में बनेंगी स्मार्ट रोड ( Etv Bharat )

Smart Roads in Haryana : हरियाणा के शहरों में नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी सेंटरों को एकरूप एवं आधुनिक डिजाइन में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश के सभी 87 नगर निकायों में स्मार्ट रोड विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

जरूरतों का ध्यान रखा जाए : मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर केवल सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के स्थल तक सीमित न रहें, बल्कि नागरिकों के मेलजोल और सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाएं. इनके निर्माण में आधुनिक सुविधाओं, गुणवत्ता, सुंदरता, सुगमता और सभी आयु वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा जाए.