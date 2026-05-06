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बिहार की शाही लीची के लिए आ गया QR कोड, अब हर फल की होगी 'पहचान'

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची अब तकनीक के सहारे और ज्यादा भरोसेमंद बनने जा रही है. उपभोक्ता अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि लीची की पूरी 'पहचान' भी जान सकेंगे. इसके लिए लीची के पैकेट पर ट्रेसेबिलिटी कोड (QR/बारकोड) लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन करते ही फल से जुड़ी हर जानकारी सामने आ जाएगी.

शाही लीची के लिए स्मार्ट क्यूआर कोड: इस कोड के जरिए उपभोक्ता यह जान सकेंगे कि लीची किस बाग से तोड़ी गई है, किस किसान ने इसका उत्पादन किया है, यह खाने योग्य है या नहीं? साथ ही बाजार तक पहुंचने में इसने कितना सफर तय किया है. इतना ही नहीं, बाग से बाजार तक लीची को किस तापमान और नमी में रखा गया. इसकी जानकारी भी उपलब्ध होगी.

शाही लीची (ETV Bharat)

क्या फायदा होगा?: दिल्ली की फल निर्यातक कंपनी सुपरप्लम ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए करीब एक साल तक तैयारी की है. कंपनी की टीम ने मुजफ्फरपुर के प्रमुख लीची बागों का सर्वे कर इस सिस्टम को जमीन पर उतारा है. कंपनी के तकनीकी प्रमुख बसंत झा के अनुसार, कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम के जरिए लीची की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ उसकी ट्रेसेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा रही है.