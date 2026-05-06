बिहार की शाही लीची के लिए आ गया QR कोड, अब हर फल की होगी 'पहचान'
मुजफ्फरपुर की शाही लीची को लेकर अहम खबर है. अब स्मार्ट क्यूआर स्कैनर से जान सकेंगे कि किस बाग और किसान की फल है? पढ़ें..
Published : May 6, 2026 at 8:38 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची अब तकनीक के सहारे और ज्यादा भरोसेमंद बनने जा रही है. उपभोक्ता अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि लीची की पूरी 'पहचान' भी जान सकेंगे. इसके लिए लीची के पैकेट पर ट्रेसेबिलिटी कोड (QR/बारकोड) लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन करते ही फल से जुड़ी हर जानकारी सामने आ जाएगी.
शाही लीची के लिए स्मार्ट क्यूआर कोड: इस कोड के जरिए उपभोक्ता यह जान सकेंगे कि लीची किस बाग से तोड़ी गई है, किस किसान ने इसका उत्पादन किया है, यह खाने योग्य है या नहीं? साथ ही बाजार तक पहुंचने में इसने कितना सफर तय किया है. इतना ही नहीं, बाग से बाजार तक लीची को किस तापमान और नमी में रखा गया. इसकी जानकारी भी उपलब्ध होगी.
क्या फायदा होगा?: दिल्ली की फल निर्यातक कंपनी सुपरप्लम ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए करीब एक साल तक तैयारी की है. कंपनी की टीम ने मुजफ्फरपुर के प्रमुख लीची बागों का सर्वे कर इस सिस्टम को जमीन पर उतारा है. कंपनी के तकनीकी प्रमुख बसंत झा के अनुसार, कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम के जरिए लीची की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ उसकी ट्रेसेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा रही है.
नकली शाही लीची पर लगेगी रोक: इस पहल से बाजार में नकली या अन्य प्रदेशों की लीची को मुजफ्फरपुर की शाही लीची के नाम पर बेचने पर रोक लगेगी. उपभोक्ता खुद यह सत्यापित कर सकेंगे कि वे असली शाही लीची ही खरीद रहे हैं.
"यह पहल शाही लीची की पहचान को और मजबूत करेगी. इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मुजफ्फरपुर की लीची देश-विदेश के बाजारों में अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी."- डॉ. विकास दास, निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुशहरी
मुजफ्फरपुर की शाही लीची दुनियभर में मशहूर: असल में मुजफ्फरपुर की शाही लीची दुनियभर में मशहूर है. भारत के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ कई देशों में भी इसकी डिमांड रहती है. भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य हस्तियों को भी शाही लीची भेजी जाती है. अपने स्वाद के लिए शाही लीची काफी पसंद की जाती है.
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