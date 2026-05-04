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यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था खत्म, सभी मीटर हुए पोस्टपेड, अब पहले की तरह आएगा बिल

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया ऐलान. ( Photo Credit; ETV Bharat )