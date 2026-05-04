यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था खत्म, सभी मीटर हुए पोस्टपेड, अब पहले की तरह आएगा बिल
जिन उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, वे भी पोस्टपेड की तरह ही काम करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 9:44 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जमकर विरोध हो रहा है. उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदलने की मांग कर रहे थे. लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार की तरफ से सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अब पोस्टपेड मीटर में बदलने का एलान किया गया है.
योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जो चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें सामने आया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में जितने भी स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदले गए हैं या लगाए गए हैं, वे सभी स्मार्ट पोस्टपेड मीटर की तरह काम करेंगे.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर सामान्य पोस्ट पेड मीटर की तरह ही कार्य करेगा. मतलब प्री-पेड नाम की व्यवस्था समाप्त की जा रही है. जैसे आप पहले मासिक बिल भरते थे वैसे ही महीने की एक तारीख से 30 तारीख तक का बिल अगले 10 दिन में आपको एसएमएस या व्हाट्सऐप पर भेजा जाएगा. बिल मिलने के बाद दी गई समयसीमा में बिल जमा करना होगा.
उन्होंने कहा कि फ़ोन नंबर अपडेट करा लें और बिजली विभाग से आने वाले संदेशों पर ध्यान दें. विभाग को यह भी पुनः निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में महीने के अंदर बिजली नहीं काटी जाएगी, साथ ही यह भी कहा है कि पिछला बकाया हो तो उपभोक्ता को 10 किश्तों में भरने की सुविधा प्रदान की जाए. पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से बदलने का कार्य स्थगित किया गया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल साढ़े तीन करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं. पावर कारपोरेशन ने अगले डेढ़ से दो साल के अंदर सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई थी. अब तक 77 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके थे या स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट किया जा चुका था, लेकिन लगातार हो रहे विरोध के बाद अब सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है.
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