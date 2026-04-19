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स्मार्ट प्रीपेड मीटर दे रहा 'टेंशन', पेमेंट करने के बाद भी कटी बिजली, कंज्यूमर बोले- पुराना वाला मीटर ही अच्छा था

प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी यह है कि बिल का भुगतान करने के बावजूद कई घंटे तक बिजली नहीं जुड़ रही.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्यों जरूरी?
स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्यों जरूरी? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 6:30 AM IST

12 Min Read
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रिपोर्ट- अखिल पांडेय

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में बदल रहा है. 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है. अगले दो साल के अंदर सभी स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर में बदल दिए जाएंगे. हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना किसी भी कनेक्शन को प्रीपेड मोड में नहीं बदला जा सकता.

इस बीच स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं. विद्युत उपभोक्ता बिना सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर आपत्ति जता रहे हैं. विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की जा चुकी है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए इसे रोकने की बात कही है.

ऊर्जा मंत्री के आदेश के बाद अधिकारी उपभोक्ता के घर पहुंच रहे हैं और स्मार्ट मीटर की जगह प्रीपेड मीटर लगाने की सलाह दे रहे हैं. उपभोक्ताओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा है. प्रीपेड मीटर के फायदे गिनाए जा रहे हैं. वहीं प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी यह है कि बिल का भुगतान करने के बावजूद कई घंटे तक बिजली नहीं जुड़ रही. लोगों को पूरी रात गर्मी में गुजर बसर करनी पड़ी. नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत कार्यालयों पर प्रदर्शन भी किया.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोग परेशान. (Video Credit; ETV Bharat)

अब पावर कारपोरेशन प्रबंधन का दावा है कि 99.9 फीसदी मामलों में पेमेंट करते ही ऑटोमेटिक कुछ ही देर में बिजली सप्लाई बहाल हो जाती है. कुछ मामलों में ही ऐसा होता है कि भुगतान करने के बाद बिजली आपूर्ति दुरुस्त नहीं होती. ऐसे केसेज में टीम भेज कर बिजली आपूर्ति दुरुस्त कराई जाती है.

फिलहाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को क्या दिक्कत है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे क्या हैं... आइये जानते हैं बिजली उपभोक्ताओं ने क्या कहा...

403 की जगह 2000 रुपये जमा करना पड़ रहा : मकबूलगंज मॉडल हाउस से प्रीपेड मीटर की समस्या लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर आए उपभोक्ता फहद का कहना है कि मेरा बैलेंस माइनस में चला गया था. ऑटोमेटिक सप्लाई बंद हो गई. 403 रुपये का बैलेंस था वह जमा किया. अब टोटल 2000 रुपये जमा करवाए. दो दिन से घर पर लाइट नहीं है. बीच में रविवार पड़ गया तो आज आए हैं बिल जमा करने.

मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट करने से पहले जानकारी नहीं दी गई. आए और मीटर बदलकर चले गए. जब हम बिल जमा करने गए तो पूछा- मुझसे कहा गया हुसैनगंज में जाकर पता करिए. अगर मुझे पता होता कि प्रीपेड लगा रहे हैं तो हम चेंज ही नहीं करवाते. अब एडवांस में बिल जमा करना पड़ता है. दौड़ना पड़ रहा है. पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, वह ध्यान नहीं दे पाते हैं. बड़ी दिक्कत हो रही है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान लोगों की सेंटर पर लगी लाइन.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान लोगों की सेंटर पर लगी लाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बिल संशोधित नहीं हो पा रहा : कैसरबाग से आए मोहम्मद उमर का कहना, मेरे चाचा मोहम्मद मेराज के नाम से कनेक्शन है. वह अकेले हैं और हमारी दादी वहां पर रहती हैं. पहले बिना पूछे मीटर बदल कर चले गए. सीलिंग रिपोर्ट किसी और के घर पर डाल गए. तालकटोरा जाना पड़ा, फिर वहां से कहा गया कि लेसा जाओ. बमुश्किल रिपोर्ट मिली. अब यहां पर कह रहे हैं कि शाम को बिल निकालेंगे.

प्रीपेड मीटर में दिक्कत हो रही है. पहले रिचार्ज वाला प्रीपेड मीटर था अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया है. उसमें कोई बैलेंस नहीं था. 15000 रुपये पुराने वाले मीटर में बैलेंस दिखा रहा है. इसमें 500 रुपए अलग बता रहे हैं. उसी बकाए पर कनेक्शन कट गया. अभी दो दिन से लाइट नहीं आ रही है. बिल ही संशोधित नहीं हो पा रहा है.

माइनस में बताकर बिजली काट दी : ऐशबाग से आई मीना यादव का कहना है कि मेरा बिल मार्च में जमा था. दो मार्च को लाइट कट गई. हमने सोचा कि कनेक्शन खराब हो गया था. बिजली वालों को बुलाया गया तो पता चला कि लाइट कटी है. बिजली विभाग गए वहां बताया गया पेमेंट माइनस में है. हर महीने जमा करने के बाद बताइए इस तरह की समस्या है. 850 रुपये माइनस में बताया. पहले 400 रुपये बिल आता था, अब 1350 रुपये बता दिया गया है. साल भर पहले मेरा मीटर बदल दिया गया था. साल भर कोई समस्या नहीं आई. अब माइनस में बताकर बिजली काट दी गई. अब पूरा बिल जमा किया है तो बिजली बहाल हुई.

राजाजीपुरम से हुसैनगंज कार्यालय पहुंचे रईस का कहना है कि हमने सोलर मीटर लगाया था. उस पर स्मार्ट मीटर लगा था. पुश बटन काम नहीं कर रहा था तो नेट मीटर लगवा दिया. जब तक नेट मीटर रहा तब तक बिल सही आता रहा. जून में वह मीटर खराब हुआ, बहुत कोशिश करने के बाद 30 अगस्त को नया प्रीपेड मीटर लगाया गया. उसको सिस्टम में चढ़ाया नहीं. दो-तीन महीने दौड़ भाग किया, कई एप्लीकेशन दिए, तब सिस्टम में चढ़ा.

बाद में कहा कि कॉन्फिग्रेट नहीं हुआ. खराब मीटर के हिसाब से बिल देते रहे. नवंबर से हम दौड़ रहे हैं और बिल सही नहीं हुआ. हमारा इंपोर्ट दिखाते हैं एक्सपोर्ट दिखाते ही नहीं हैं. इंपोर्ट का पैसा जोड़ते जाते हैं. उसके हिसाब से साढ़े 12 सौ रुपए बिल था. हमारी बिजली काट दी. अभी हमने वह पैसे जमा किए हैं इसके बाद बिजली शुरू हुई. हमारा 900 रुपये बैलेंस था, लेकिन फिर अभी पहले मार्च को फिर 4000 से ऊपर माइनस दिखा दिया.

ऐसे करें रिचार्ज.
ऐसे करें रिचार्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)

पेमेंट के बाद भी नहीं आ रही बिजली : उदयगंज से उपभोक्ता मोहम्मद शाहिद अपनी समस्या लेकर हुसैनगंज स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे. उनका कहना था कि हमने बिल जमा कर दिया लेकिन लाइट नहीं आई. 1000 रुपये अभी बिल जमा किया. चार दिन पहले 500 रुपये जमा करके गए तब भी लाइट बंद हो गई. आधा घंटे से ऊपर समय हो गया लेकिन पेमेंट के बाद भी बिजली नहीं आई, तभी यहां आए हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट जमा होने के बाद बिजली क्यों नहीं जुड़ रही है.

यहां कह रहे हैं जाइए एक घंटे बाद बिजली जुड़ जाएगी. हमारे मोहल्ले में कई लोगों के यहां तीन-तीन चार-चार घंटे बिजली जुड़ने में लग रहे हैं. परेशान होने के बावजूद मजाक के लहजे में शाहिद कहते हैं कि बाबा जी इस मीटर को बदलवा दीजिए. गरीबों की दुआ ले लो. अगर मीटर बदलवा दोगे अगली बार आपको गरीब आदमी आपको प्रधानमंत्री बना देगा.

ऑफलाइन ऐसे करें रिचार्ज.
ऑफलाइन ऐसे करें रिचार्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रीपेट मीटर में बिल अधिक आ रहा : ऐशबाग से आए उपभोक्ता संजीत राय ने कहा, 10 दिन के अंदर हमारा 6000 रुपये से ज्यादा का बिल आ गया. 21 फरवरी को मेरा मीटर चेंज किया गया था. स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला गया, लेकिन इतने ही दिन में 6000 रुपये से ज्यादा का बिल आ गया है. तीन दिन से हमारे यहां लाइट नहीं है. अधिकारियों से मिले तो कहा कि शाम तक देख लीजिए, नहीं तो कल आ जाएगी.

तीन-चार दिन से हम यहां पर दौड़ रहे हैं. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिल्कुल सही नहीं है. बिना सहमति के ही प्रीपेड मीटर बदल दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है. पहले जो हमारा मीटर लगा था उसमें 1000 रुपये का रिचार्ज करते थे वह महीने भर चल जाता था, लेकिन अब यह प्रीपेड मीटर बदल गया तो बहुत ज्यादा बिल आ रहा है और ऑटोमेटिक लाइट भी कट जा रही है.

ऑनलाइन ऐसे करें रिचार्ज.
ऑनलाइन ऐसे करें रिचार्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)

हर बार करना पड़ रहा रिचार्ज : उदयगंज निवासी बसी अहमद हाशमी का कहना है कि प्रीपेड मीटर लगने से बड़ी दिक्कत हो गई है. छह माह पहले प्रीपेड मीटर लगाया गया था. उसकी वजह से इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि अगर कोई गेस्ट आता है तो अचानक लाइट चली जाए तो इंसान कुछ कर नहीं सकता है. बिना बिल जमा किए लाइट चालू हो ही नहीं सकती है. बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया गया. हर बार रिचार्ज करना पड़ रहा है. अब तो बहुत दिक्कत हो रही है. मीटर बदलना चाहिए. जमा करने के बाद लाइट तो जल्दी कनेक्ट हो जाती है. इसमें दिक्कत नहीं है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुराना वाला मीटर लगाया जाए : उदयगंज निवासी शकील अहमद का कहना है कि हमारे यहां पांच से छह महीने पहले प्रीपेड मीटर लगा दिया गया था, लेकिन पूछा ही नहीं गया. अपने आप आकर बदल गए. अब ऑटोमेटिक नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली कट जाती है. हम चाहते हैं कि ये मीटर हटाया जाए, पुराना वाला मीटर लगाया जाए. उदयगंज निवासी इसरार अहमद का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बड़ी दिक्कत हो रही है. बिजली बिल जमा करने के बाद भी बराबर बैलेंस दिखाता रहता है. अब पुराना वाला मीटर लगाया जाए हमें प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए.

UPPCL के चेयरमैन बोले- बैलेंस पॉजिटिव रखें : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल का कहना है कि विद्युत उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना चल रही है. उपभोक्ता अपना बैलेंस पॉजिटिव बना कर रखें. जब बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तो सिस्टम बिजली का कनेक्शन कट कर देता है. हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि पेमेंट के तुरंत बाद बिजली का कनेक्शन जुड़ जाए.

अभी तक की सूचना के मुताबिक जो भी कनेक्शन में पेमेंट पूरा हो जाता है और बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है उसमें हमारा विद्युत नियामक आयोग का जो मानक दो घंटे के अंदर कनेक्शन जुड़ना चाहिए तो 99.9% से ज्यादा मामलों में हम इसका पालन कर रहे हैं. कुछ मामलों में अगर पेमेंट जमा करते ही सप्लाई बहाल नहीं होती है तो हम अपनी टीम भेज कर इसे सही कराते हैं.

इसे भी जानें...

  • 3.50 करोड़- उत्तर प्रदेश में कुल उपभोक्ता
  • 70 लाख- अब तक लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर
  • 2.80 करोड़- उपभोक्ताओं के यहां भविष्य में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर

कहां कर सकते हैं शिकायत : उपभोक्ता ने अगर नेगेटिव बैलेंस होने के बाद भुगतान कर दिया है और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी दो घंटे के अंदर बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके अलावा 1800-180-8752 नंबर पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है. UPPCL के एक्स हैंडल और फेसबुक पर भी शिकायत की जा सकती है.

दो घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति बहाल होने का नियम : बिजली कटने और जुड़ने की सरकारी समयावधि विद्युत नियामक आयोग ने दो घंटे तय की है. पावर कारपोरेशन का दावा है कि दो घंटे के अंदर हर हाल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पेमेंट होने पर बिजली सप्लाई बहाल हो जाती है. अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए पावर कारपोरेशन की तरफ से टास्क फोर्स गठित की गई है. शिकायत प्राप्त होने पर यह टीम समस्या का समाधान करती है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने रखा है, लेकिन यह सही नहीं है. इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर कहा कि यह उपभोक्ता की सहमति से ही किया जाना चाहिए. इसके लिए बीती एक अप्रैल को संशोधन आदेश भी जारी किया जा चुका है. उपभोक्ता के घर पर नए कनेक्शन के रूप में स्मार्ट मीटर तो लगेंगे, लेकिन यह मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर हों या फिर सिर्फ स्मार्ट मीटर, ये उपभोक्ता की सहमति के बाद ही संभव होगा. पावर कारपोरेशन की मनमानी नहीं चलेगी. स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द साबित हुए हैं.

डिस्कॉम के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर

  • दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 8010957826
  • मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : 8010924203
  • पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 8010968292
  • पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 7859804803
  • केस्को : 8287835233

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