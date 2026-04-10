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स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर मचे बवाल पर सीएम योगी सख्त; विशेषज्ञ समिति करेगी शिकायतों की जांच, उपभोक्ताओं की हर समस्या होगी दूर

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सीएम योगी ने जताई नाराजगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन की तरफ से कस्टमर को बिना बताए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध हो रहा है. ये नाराजगी प्रदेशभर से आ ही रही थी कि तभी लोकसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दे दिया कि उपभोक्ताओं कि बिना सहमति के परिसर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर न लगाया जाए. इसको लेकर नियामक आयोग में याचिका दाखिल हो चुकी है. अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जाहिर की है.

ओवरबिलिंग की समस्या पर विशेषज्ञ समिति गठित

सीएम योगी ने पावर कारपोरेशन को निर्देश दिए हैं कि ओवरबिलिंग की समस्या पर विशेषज्ञ समिति गठित करें और स्मार्ट मीटर का निराकरण कराएं. इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की मिल रही शिकायतों पर गहन जांच के निर्देश दिए हैं. गुरुवार देर रात ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है और अगर उसे समय पर सही बिल प्राप्त हो तो वह भुगतान करने में कोई हिचक नहीं करता.

पारदर्शी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों का वास्तविक लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे, इसके लिए विश्वसनीय आपूर्ति, तकनीकी दक्षता और जवाबदेही को आधार बनाकर कार्य किया जाए. उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग, लाइन लॉस में कमी, उपभोक्ता सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा राजस्व संग्रह में सुधार को तेज करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने बिलिंग और भुगतान सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समय पर और सटीक बिल उपलब्ध कराने के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को उपभोक्ता विश्वास के अनुरूप बनाने के साथ शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण पर विशेष बल दिया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक स्वयं फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित व प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कराएं.

हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों का तुरंत समाधान

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह सक्रिय रहें. प्राप्त शिकायतों का समुचित और समयबद्ध समाधान किया जाए, जिससे आम उपभोक्ता को किसी प्रकार की असुविधा न हो. बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2017 के 1.65 करोड़ से बढ़कर 2026 में 3.71 करोड़ से अधिक हो गई है, जो लगभग 126 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है. इसी अवधि में विद्युत भार में लगभग 80 प्रतिशत और ऊर्जा बिक्री में 63 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है.

वर्तमान में कुल ऊर्जा बिक्री 1.27 लाख मिलियन यूनिट और कनेक्टेड लोड 84 हजार मेगावाट से अधिक है. घरेलू उपभोक्ता कुल कनेक्शनों का 87 प्रतिशत हैं, जबकि राजस्व में वाणिज्यिक और औद्योगिक वर्ग का योगदान सबसे ज्यादा है. डिस्कॉम्स के प्रदर्शन में सुधार पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि राष्ट्रीय रेटिंग में और सुधार सुनिश्चित किया जाए.

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