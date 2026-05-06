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Smart Model School : AI आधारित लर्निंग, बाला टेक्निक और मल्टी स्टोरी कैंपस से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर

गांव में शहर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर: मृदुल सिंह ने बताया कि स्कूल के विकास में सबसे बड़ा बदलाव इसकी संरचना में देखने को मिलेगा. पारंपरिक सिंगल-स्टोरी स्कूलों की बजाय इसे मल्टी-स्टोरी (जी+1) भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसमें भविष्य में जी+2 तक विस्तार की भी संभावना रखी है. आरसीसी कंक्रीट फर्श का निर्माण किया जाएगा, ताकि भवन मजबूत होने के साथ लंबे समय तक टिकाऊ रहे. इस तरह का वर्टिकल डेवलपमेंट इसलिए अपनाया जा रहा है, ताकि सीमित भूमि में अधिक सुविधाएं विकसित की जा सकें और ज्यादा से ज्यादा खुला मैदान बच्चों के लिए उपलब्ध रहे. यह मॉडल आज बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों में तेजी से अपनाया जा रहा है. अब वही प्रयोग गांव में किया जा रहा है.

मृदुल ने बताया कि जमीन उपलब्ध होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 68 लाख रुपए के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए. हालांकि, स्थानीय जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं थी. ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत अतिरिक्त 25 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया. इससे स्कूल को और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा.

जिला परिषद भरतपुर के कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह ने बताया कि अटारी के सरकारी स्कूल के विस्तार और विकास की मांग लंबे समय से थी. इसे आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की ठोस योजना बनाई है. इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि गांव के लोगों ने खुद आगे आकर विकास में भागीदारी निभाई. ग्रामीणों ने स्कूल के पीछे की जमीन स्वेच्छा से दान कर दी और स्कूल के नाम दर्ज कराया.

भरतपुर: जिले के नदबई क्षेत्र की अटारी ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पैतृक गांव है, जो ग्रामीण शिक्षा में नई मिसाल बनने जा रहा है. यहां ऐसा 'स्मार्ट मॉडल स्कूल' विकसित किया जा रहा है, जहां इमारत ही नहीं, बल्कि पढ़ाई का तरीका भी पूरी तरह आधुनिक और तकनीक आधारित होगा.

अटारी में स्कूल का निर्माण शुरू (ETV Bharat Bharatpur)

तकनीक से बदलेगा लर्निंग एक्सपीरियंस: इस स्कूल की सबसे खासियत आधुनिक शिक्षण ढांचा होगा, जहां 'बिल्डिंग विद लर्निंग एड (BALA)' तकनीक लागू की जाएगी. इसमें स्कूल की दीवारों को ही शिक्षण का माध्यम बनाया जाएगा. दीवारों पर गणित, विज्ञान, भाषा और अन्य विषयों से जुड़ी सामग्री को ग्राफिक्स, चार्ट और विजुअल एलिमेंट्स के रूप में दर्शाया जाएगा. इससे बच्चों को पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे अपने आसपास के वातावरण से भी सीख सकेंगे. साथ ही स्कूल में आईसीटी (इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी. स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, डिजिटल कंटेंट और लाइव इंटरएक्टिव सेशंस के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी. इससे बच्चों को रियल-टाइम लर्निंग का अनुभव मिलेगा और वे तकनीक के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे.

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हर बच्चे के लिए समान अवसर: मृदुल सिंह ने बताया कि स्कूल के डिजाइन में समावेशिता को प्राथमिकता दी है. भवन में रैंप सुविधा दी जाएगी, ताकि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे भी आसानी से सभी मंजिलों तक पहुंच सकें. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इन्क्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्कूल में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं को भी पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा. पुराने वॉशरूम्स को हटाकर नए, स्वच्छ और व्यवस्थित वॉशरूम्स बनाए जाएंगे, जो प्राइवेट स्कूल्स के स्तर के होंगे. मिड-डे मील के लिए सुव्यवस्थित 'मेस सिस्टम' बनाएंगे, जहां बच्चे साफ-सुथरे वातावरण में बैठकर भोजन कर सकें.

खेलकूद और ओपन स्पेस: स्कूल के विकास में खेल गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है. मल्टी-स्टोरी भवन बनने से जो अतिरिक्त खुला स्थान बचेगा, उसका उपयोग बच्चों के खेलकूद के लिए किया जाएगा. परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट विकसित किया जाएगा. छोटे स्तर पर फुटबॉल मैदान भी तैयार किया जाएगा. भले क्रिकेट के लिए बड़ा मैदान संभव न हो, लेकिन बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे.

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मॉडर्न और मॉड्यूलर फर्नीचर लगाएंगे: उन्होंने बताया कि भविष्य की योजना में स्कूल में मॉडर्न और मॉड्यूलर फर्नीचर भी लगाया जाएगा. इससे क्लासरूम्स अधिक आरामदायक और आकर्षक बनेंगे. इससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में अधिक लगेगा. मृदुल सिंह ने बताया कि आज देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है और वर्टिकल डेवलपमेंट अपनाया जा रहा है. उसी तर्ज पर अटारी स्कूल को विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण बच्चों को भी शहरी स्तर की शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें.

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