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बीसीसीएल में स्मार्ट माइनिंग की पहल, ICCC की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए कोयला संयुक्त सचिव

धनबाद में कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बीसीसीएल में स्मार्ट माइनिंग की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया. ( ETV Bharat )

धनबाद: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 22 अक्टूबर को बीसीसीएल मुख्यालय स्थित कोयला भवन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का निरीक्षण किया.

इस दौरान बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान केंद्र में संचालित आधुनिक डिजिटल प्रणालियों और उनके जरिए खनन एवं कोयला परिवहन गतिविधियों की निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया गया. इस मौके पर बीसीसीएल के निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह, सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा, महाप्रबंधक (ईएंडएम) राजीव रंजन करण, महाप्रबंधक (ईएंडटी) पी. के. मिस्त्री समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

निरीक्षण के क्रम में बीसीसीएल के ईएंडटी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विभिन्न आधुनिक प्रणालियों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया. अधिकारियों को खदानों, कोल डंप और वे-ब्रिज पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होने वाली वास्तविक समय की निगरानी की जानकारी दी गई. इसके अतिरिक्त वे-ब्रिज ऑटोमेशन, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) के जरिए वाहनों की पहचान, आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर और जीपीएस से वाहनों की निगरानी करने वाली व्यवस्था का भी प्रदर्शन किया गया.

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से विभिन्न परिचालन स्थलों की गतिविधियों पर एक ही स्थान से नजर रखने की व्यवस्था का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया. इन तकनीकी प्रणालियों के एकीकृत संचालन से कोयला परिवहन, वाहनों की आवाजाही और अन्य संबंधित गतिविधियों की निगरानी अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा रही है. इससे परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिल रही है.

बीसीसीएल आधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपनाकर खनन कार्यों और कोयला परिवहन व्यवस्था को अधिक कुशल, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से विभिन्न परिचालन गतिविधियों की केंद्रीकृत निगरानी को बढ़ावा दिया जा रहा है.