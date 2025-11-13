ETV Bharat / state

कानपुर में 6.25 लाख घरों पर लगेगा स्मार्ट मीटर, फ्री में लगा रहा केस्को, जानिए कैसे करना होगा रिचार्ज

कानपुर : कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिडेट (केस्को) 6.25 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाएगा. पहले चरण में 75 हजार उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर लगाए जा चुके हैं. खास बात यह है कि इन मीटर्स का केस्को की ओर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

केस्को के एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, अभी तक कानपुर में हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं की हर माह मीटर को लेकर समस्याएं रहती थीं. अब स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. यह मीटर, जिस तरह उपभोक्ता अपने मोबाइल को रिचार्ज करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर काम करेंगे. जितना रिचार्ज होगा, उतनी बिजली की खपत हो सकेगी.

बैलेंस लो होने पर आएगा मैसेज : एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं हो सकेगी. बैंलेस लो होने पर मैसेज आ जाएगा. उपभोक्ताओं को केस्को कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने होंगे. उन्होंने कहा, अब पूरे कानपुर में सभी घरों के अंदर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगेंगे.