कानपुर में 6.25 लाख घरों पर लगेगा स्मार्ट मीटर, फ्री में लगा रहा केस्को, जानिए कैसे करना होगा रिचार्ज

केस्को एमडी ने कहा, एप पर बिल से लेकर बिजली की खपत तक हर जानकारी मिल सकेगी, सभी उपभोक्ता स्मार्ट बिल एप जरूर डाउनलोड करें.

पहले चरण में 75 हजार स्मार्ट मीटर लग चुके हैं.
पहले चरण में 75 हजार स्मार्ट मीटर लग चुके हैं.
Published : November 13, 2025 at 3:08 PM IST

कानपुर : कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिडेट (केस्को) 6.25 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाएगा. पहले चरण में 75 हजार उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर लगाए जा चुके हैं. खास बात यह है कि इन मीटर्स का केस्को की ओर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

केस्को के एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, अभी तक कानपुर में हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं की हर माह मीटर को लेकर समस्याएं रहती थीं. अब स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. यह मीटर, जिस तरह उपभोक्ता अपने मोबाइल को रिचार्ज करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर काम करेंगे. जितना रिचार्ज होगा, उतनी बिजली की खपत हो सकेगी.

बैलेंस लो होने पर आएगा मैसेज : एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं हो सकेगी. बैंलेस लो होने पर मैसेज आ जाएगा. उपभोक्ताओं को केस्को कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने होंगे. उन्होंने कहा, अब पूरे कानपुर में सभी घरों के अंदर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगेंगे.

केस्को ने लॉन्च किया स्मार्ट बिल एप : केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, स्मार्ट प्री-पेड मीटर के साथ ही उपभोक्ता अब घर बैठे केस्को के स्मार्ट बिल एप से अपना बिल किसी भी समय भर सकते हैं. इसके लिए उपभोक्ताओं को प्लेस्टोर से एप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा केस्को की वेबसाइट से एप का लिंक मिल जाएगा. उन्होंने कहा, इस एप में उपभोक्ता के बिजली बिल, खपत संबंधी सभी तरह के विवरण मौजूद रहेंगे. महज एक क्लिक पर वह अपना बिल जमा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में 5 दिन इन 10 रास्तों की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी तो फंस जाएंगे; ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान किया जारी

