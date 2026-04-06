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यूपी की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म, अब लगेंगे सिर्फ स्मार्ट मीटर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्यता का लगातार विरोध किया जा रहा था.

प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म.
प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:45 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगातार विरोध हो रहा है. सड़क से लेकर संसद तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में गुस्सा है. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और अब सिर्फ स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे.

आदेश जारी : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. प्रीपेड मीटर से संबंधित आदेश बीती एक अप्रैल को ही अधिसूचित किया गया. उत्तर प्रदेश में अब तक 78 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से अब हर नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही इंस्टॉल किया जा रहा है.

संसद में भी उठा था सवाल : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्यता का लगातार विरोध किया जा रहा था. हाल ही में संसद में प्रश्न उठाया गया था जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं है. यह उपभोक्ताओं की सहमति पर निर्भर है. प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 (5) के तहत उपभोक्ताओं के परिसर पर पोस्टपेड और प्रीपेड मोड में मीटर लगाने के विकल्प हैं.

उपभोक्ता से पूछकर लगेगा प्रीपेड मीटर : उत्तर प्रदेश में इसके बावजूद ज्यादातर उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जा रहे थे. जब ज्यादा विरोध होने लगा तो एक अप्रैल को नई अधिसूचना जारी की गई. इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि जिस भी क्षेत्र में संचार नेटवर्क मौजूद है वहां पर सभी बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के रूप में दिए जाएंगे. प्रीपेड की अनिवार्यता जो पूर्व में रखी गई थी उसे अब हटा दिया गया है. उपभोक्ता के कहने पर ही प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा.

विरोध के कारण अनिवार्यता हटी : उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि यह बिल्कुल सही नहीं था कि उपभोक्ता की बिना मर्जी के ही जबरन पावर कॉरपोरेशन उनके परिसर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहा था. यह नियमों के खिलाफ था. इसकी लड़ाई लगातार उपभोक्ता परिषद लड़ रहा था. आखिरकार प्राधिकरण को अनिवार्यता हटानी ही पड़ी है.

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