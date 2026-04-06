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यूपी की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म, अब लगेंगे सिर्फ स्मार्ट मीटर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगातार विरोध हो रहा है. सड़क से लेकर संसद तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में गुस्सा है. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और अब सिर्फ स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे.

आदेश जारी : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. प्रीपेड मीटर से संबंधित आदेश बीती एक अप्रैल को ही अधिसूचित किया गया. उत्तर प्रदेश में अब तक 78 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से अब हर नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही इंस्टॉल किया जा रहा है.

संसद में भी उठा था सवाल : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्यता का लगातार विरोध किया जा रहा था. हाल ही में संसद में प्रश्न उठाया गया था जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं है. यह उपभोक्ताओं की सहमति पर निर्भर है. प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 (5) के तहत उपभोक्ताओं के परिसर पर पोस्टपेड और प्रीपेड मोड में मीटर लगाने के विकल्प हैं.