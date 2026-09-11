ETV Bharat / state

बड़ी खबर: अब स्मार्ट मीटर जरूरी, बिजली उपभोक्ताओं को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का बड़ा निर्देश

छत्तीसगढ़ समेत देशभर में स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी के निर्देश दिए गए. सीएसपीडीसीएल ने कहा- इससे बिजली बिलिंग सटीक और पारदर्शी होगी.

SMART METERS
स्मार्ट मीटर अनिवार्य (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 8:24 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही चर्चाओं और असमंजस के बीच बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के निर्देश के मुताबिक, जहां संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को भारतीय मानकों के अनुरूप स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली आपूर्ति की जानी है. यानी ऐसे क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना आवश्यक होगा.

स्मार्ट मीटर पर केंद्र का स्पष्ट निर्देश

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी रखने और उसमें तेजी लाने को कहा है. इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.

SMART METERS
बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत मंत्रालय का निर्देश (ETV Bharat Chhattisgarh)

उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा फायदा

सीएसपीडीसीएल के मुताबिक स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा फायदा सटीक और पारदर्शी बिलिंग है. स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे. मीटर की रीडिंग स्वचालित रूप से दर्ज होने के कारण मैनुअल रीडिंग और डाटा एंट्री से जुड़ी मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी. इसके अलावा भविष्य में स्मार्ट मीटर के माध्यम से समय आधारित बिजली दर यानी Time of Day—ToD टैरिफ का लाभ भी लिया जा सकता है. इस व्यवस्था में उपभोक्ता अधिक दर वाले समय में बिजली का इस्तेमाल कम और कम दर वाले समय में अधिक करके अपने बिजली बिल को नियंत्रित कर सकते हैं.

बिजली कंपनी को भी मिलेगा फायदा

स्मार्ट मीटर सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली वितरण कंपनी के लिए भी महत्वपूर्ण बताया गया है. इसके माध्यम से बिजली की खपत का अधिक सटीक लेखा-जोखा रखा जा सकेगा. साथ ही वितरण व्यवस्था की निगरानी और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी.

बैकुंठपुर मामले में जांच से क्या आया सामने, स्मार्ट मीटर की रीडिंग में नहीं मिली गड़बड़ी, सिर्फ एक यूनिट का अंतर

स्मार्ट मीटर को लेकर बैकुंठपुर में सामने आए एक मामले की जांच को लेकर भी सीएसपीडीसीएल ने स्थिति स्पष्ट की है. स्मार्ट मीटर और चेक मीटर की रीडिंग में अंतर की जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने मामले को गंभीरता से लिया और अधीक्षण अभियंता से जांच कराई. जांच में सामने आया कि 7 अगस्त 2026 को चेक मीटर की वास्तविक रीडिंग 2777 यूनिट थी, जबकि इससे पहले 2589 यूनिट दर्ज की गई थी. जांच के मुताबिक मैनुअल रीडिंग के दौरान क्लेरिकल या डाटा दर्ज करने की त्रुटि हुई थी.

स्मार्ट मीटर और चेक मीटर की रीडिंग का पूरा हिसाब

27 जुलाई को चेक मीटर लगाए जाने के समय—
• स्मार्ट मीटर की रीडिंग — 5374 यूनिट
• चेक मीटर की रीडिंग — 2474 यूनिट

7 अगस्त को—
• स्मार्ट मीटर की रीडिंग — 5676 यूनिट
• चेक मीटर की रीडिंग — 2777 यूनिट

इस अवधि में स्मार्ट मीटर की खपत 302 यूनिट रही, जबकि चेक मीटर की खपत 303 यूनिट दर्ज हुई. यानी दोनों मीटरों की खपत में सिर्फ 1 यूनिट का अंतर पाया गया. जांच के दौरान रीडिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी गई, जिससे स्थिति और स्पष्ट हुई.

मैनुअल रीडिंग में मानवीय गलती की संभावना

सीएसपीडीसीएल के अनुसार चेक मीटर की रीडिंग मैनुअल तरीके से ली और दर्ज की जाती है. ऐसे में रीडिंग लिखने या डाटा दर्ज करने के दौरान मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है. वहीं स्मार्ट मीटर में रीडिंग स्वचालित रूप से दर्ज होती है, इसलिए मैनुअल प्रविष्टि से जुड़ी इस तरह की गलती की संभावना नहीं रहती।जांच में स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली में किसी भी तरह की विसंगति नहीं पाई गई.

सीएसपीडीसीएल की उपभोक्ताओं से अपील

स्मार्ट मीटर को लेकर सीएसपीडीसीएल ने उपभोक्ताओं से अफवाहों और भ्रम पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. कंपनी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर से संबंधित सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा करें.

कुल मिलाकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्मार्ट मीटर को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. जहां संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली आपूर्ति की दिशा में काम तेज किया जाएगा. सीएसपीडीसीएल का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग अधिक सटीक और पारदर्शी होगी, उपभोक्ता अपनी खपत पर नजर रख सकेंगे और भविष्य में समय आधारित बिजली दरों का लाभ लेकर बिल कम करने का विकल्प भी उनके पास होगा.

बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, दुर्ग कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की हड़ताल, बैंकों में आज कामकाज ठप, सितंबर के इन तीन दिनों में भी बंद रहेंगे बैंक
कुर्सी छोड़िए साहब… सुबह सड़क पर उतरिए, अरुण साव का अफसरों को फरमान, फाइल नहीं फील्ड रिपोर्ट बताएगी हाल

TAGGED:

स्मार्ट मीटर
स्मार्ट मीटर पर केंद्र का निर्देश
CENTRE DIRECTIVE ON SMART METERS
SMART METERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.