यूपी में घर-घर जाएंगी बिजली कंपनियों की टीमें; उपभोक्ता बता सकेंगे स्मार्ट मीटर की खामियां
ऊर्जा मंत्रालय ने 9 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक 'स्मार्ट मीटर पखवाड़ा' मनाने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 10:35 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सहित देशभर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों, उपभोक्ताओं की शिकायतों और व्यापक विरोध को देखते हुए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है. मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नौ फरवरी से 23 फरवरी तक 'स्मार्ट मीटर पखवाड़ा' का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए.
बिजली कंपनियों की टीमें घर-घर जाएंगी: देश की सर्वोच्च ऊर्जा संस्था सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 'स्मार्ट मीटर पखवाड़ा' के दौरान यह अनिवार्य किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली कंपनियों की टीमें घर-घर जाकर प्रदर्शन सत्र (डेमोंस्ट्रेशन सेशन) करेंगी.
उपभोक्ता बता सकेंगे स्मार्ट मीटर की समस्याएं: इस दौरान उपभोक्ताओं को मीटर से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और फीडबैक लेना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 15 दिनों के अंदर सभी राज्यों को समेकित रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी होगी.
बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगे: अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि जब उनके घर पर स्मार्ट मीटर का प्रदर्शन सत्र हों तो वे अपनी सभी समस्याएं जैसे अधिक बिल, मीटर तेज चलना, बैलेंस न दिखना या अन्य कोई भी परेशानी लिखित रूप में दर्ज कराएं, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खामियों को लेकर उपभोक्ताओं की सामूहिक और मजबूत आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच सके और बिजली कंपनियों की मनमानी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं भेजी गयी: अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 61 लाख 64 हजार 908 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 47 लाख 43 हजार 499 मीटर प्रीपेड मोड में कार्यरत हैं. पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रदेश में 3,92,411 चेक मीटर भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी मिलान रिपोर्ट आज तक भारत सरकार को नहीं भेजी गई. उपभोक्ता परिषद जिसकी शिकायत लगातार भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (REC) से करता चला आ रहा है.
अधिक बिल, मीटर तेज चलने की समस्या: विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में आठ लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जो अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं. वहीं अधिक बिल, मीटर तेज चलने और तकनीकी खामियों जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं. कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर की अनदेखी करने के मामलों में एक नामी मीटर निर्माता कंपनी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है.
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र (मुंबई), कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात सहित देश के अधिकांश राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का व्यापक विरोध चल रहा है.
यह भी पढ़ें- लखनऊ में बंदरिया कहने पर मॉडल पत्नी ने किया सुसाइड, मजाक में पति ने कहा था, परिवार में चल रहा था हंसी-मजाक