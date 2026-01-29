ETV Bharat / state

यूपी में घर-घर जाएंगी बिजली कंपनियों की टीमें; उपभोक्ता बता सकेंगे स्मार्ट मीटर की खामियां

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सहित देशभर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों, उपभोक्ताओं की शिकायतों और व्यापक विरोध को देखते हुए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है. मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नौ फरवरी से 23 फरवरी तक 'स्मार्ट मीटर पखवाड़ा' का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए.

बिजली कंपनियों की टीमें घर-घर जाएंगी: देश की सर्वोच्च ऊर्जा संस्था सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 'स्मार्ट मीटर पखवाड़ा' के दौरान यह अनिवार्य किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली कंपनियों की टीमें घर-घर जाकर प्रदर्शन सत्र (डेमोंस्ट्रेशन सेशन) करेंगी.

उपभोक्ता बता सकेंगे स्मार्ट मीटर की समस्याएं: इस दौरान उपभोक्ताओं को मीटर से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और फीडबैक लेना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 15 दिनों के अंदर सभी राज्यों को समेकित रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी होगी.

बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगे: अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि जब उनके घर पर स्मार्ट मीटर का प्रदर्शन सत्र हों तो वे अपनी सभी समस्याएं जैसे अधिक बिल, मीटर तेज चलना, बैलेंस न दिखना या अन्य कोई भी परेशानी लिखित रूप में दर्ज कराएं, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खामियों को लेकर उपभोक्ताओं की सामूहिक और मजबूत आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच सके और बिजली कंपनियों की मनमानी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.