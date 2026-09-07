बंद उपकरण के बाद भी दौड़ रहा स्मार्ट मीटर, सीएम साय को महंत ने लिखा पत्र, जांच समेत मीटर बदलने की मांग
छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2026 at 7:22 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत गरमा गई है.विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्मार्ट मीटरों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है.महंत ने आरोप लगाया है कि उपकरण बंद होने के बावजूद मीटर चलते हुए पाए गए हैं और स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल 2 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं.
बंद उपकरणों के बावजूद मीटर की तेज रफ्तार!
डॉ. महंत का दावा है कि प्रदेश के कई हिस्सों से स्मार्ट मीटरों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं.उपभोक्ताओं ने घर के सभी बिजली उपकरण बंद रखने के बावजूद मीटर की रीडिंग बढ़ने के वीडियो और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं. उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
सरकार से संदिग्ध स्मार्ट मीटरों की तत्काल जांच और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने की मांग की गई है. स्मार्ट मीटरों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए- डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष
सरकार को आंदोलन की चेतावनी
डॉ. महंत ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाए और स्मार्ट मीटरों से जुड़ी कथित लूट पर रोक नहीं लगाई, तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर बिजली कार्यालयों का घेराव करेगी। उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन की चेतावनी दी है. स्मार्ट मीटर को लेकर लगाए गए इन आरोपों के बीच अब सवाल यह है कि सरकार और बिजली विभाग इन शिकायतों की तकनीकी जांच कब कराते हैं और उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत कब मिलती है.
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