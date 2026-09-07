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बंद उपकरण के बाद भी दौड़ रहा स्मार्ट मीटर, सीएम साय को महंत ने लिखा पत्र, जांच समेत मीटर बदलने की मांग

बंद उपकरण के बाद भी दौड़ रहा स्मार्ट मीटर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )