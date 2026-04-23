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मेरठ में स्मार्ट प्री-पेड मीटर का विरोध; व्यापारियों ने शव यात्रा निकाली, पुतला जलाया

​उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिजली विभाग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी.

मेरठ में स्मार्ट प्री-पेड मीटर का विरोध.
मेरठ में स्मार्ट प्री-पेड मीटर का विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 4:24 PM IST

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मेरठ: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मेरठ में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. ऊर्जा भवन पर स्मार्ट मीटर का पुतला दहन कर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया. व्यापारियों की मांग है कि प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए.

व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि ​उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने बिजली विभाग की कथित मनमानी और स्मार्ट (प्रीपेड) मीटरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजी.) के नेतृत्व में मेरठ की सड़कों पर व्यापारियों का भारी आक्रोश देखने को मिला.

​उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल . (Video Credit: ETV Bharat)

सुबह 11:00 बजे नई मोहनपुरी स्थित व्यापार मंडल कार्यालय से सैकड़ों व्यापारी एकजुट हुए और स्मार्ट मीटर की शव यात्रा शुरू की गई. यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई विक्टोरिया पार्क स्थित ऊर्जा भवन (MD हाईडिल कार्यालय) पहुंची. यहां प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर के पुतले को आग के हवाले कर दिया.

​प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा. व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि स्मार्ट और प्रीपेड मीटर की वजह से आम जनता और व्यापारियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है.

औद्योगिक इकाइयों में भारी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की खपत अधिक होती है. ऐसे में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था व्यापार को पूरी तरह चौपट कर रही है. ​व्यापारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर हठधर्मी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

​उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिजली विभाग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी. यदि प्रीपेड मीटर वापस नहीं लिए गए और व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, तो व्यापार मंडल के सदस्य गली-गली से बिजली विभाग के अधिकारियों को भगाने का काम करेंगे. हम किसी भी घर या दुकान में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे.

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