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मेरठ में स्मार्ट प्री-पेड मीटर का विरोध; व्यापारियों ने शव यात्रा निकाली, पुतला जलाया

मेरठ में स्मार्ट प्री-पेड मीटर का विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )