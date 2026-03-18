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यूपी में 5.25 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं का कटा कनेक्शन; 2.1 लाख ग्राहकों पर विजिलेंस की नजर

पावर कॉर्पोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि डिस्कॉम की विजिलेंस और विभागीय टीमों ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है.

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सघन जांच अभियान शुरू किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:30 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निगेटिव बैलेंस होने के कारण लगभग 5.25 लाख स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन ऑटोमैटिक रूप से कट गए हैं. इनमें से करीब 2.1 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक अपना मीटर रिचार्ज नहीं कराया है, जिससे विभाग को अवैध बिजली उपभोग की आशंका है. पावर कॉर्पोरेशन ने इस स्थिति को देखते हुए डिस्कॉम की विजिलेंस और विभागीय टीमों के साथ मिलकर एक सघन जांच अभियान शुरू किया है. जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अब तक 1211 परिसरों की जांच की जा चुकी है.

बिजली चोरी पर प्राथमिकी दर्ज: जांच के दौरान 18 परिसरों में अवैध रूप से बिजली का उपयोग पाया गया, जिनके विरुद्ध बिजली चोरी की प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निगेटिव बैलेंस के कारण कनेक्शन कटने के बाद बिना रिचार्ज किए बिजली जलाना धारा 135 और 138-बी के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि से बचें और अपने अकाउंट में सदैव समुचित धनराशि बनाए रखें.

रिचार्ज के बाद आपूर्ति बहाली की प्रक्रिया: बकाया भुगतान करने के बाद कनेक्शन जोड़ने के लिए अधिकतम दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है. हालांकि, 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में रिचार्ज के कुछ ही मिनटों के भीतर बिजली बहाल हो जाती है. यदि दो घंटे के बाद भी बिजली चालू न हो, तो उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं. स्मार्ट मीटर प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बताते हुए विभाग ने कहा है कि यह उपभोक्ताओं के हित में काम करती है.

ग्राहकों को रिचार्ज की सुविधा: स्मार्ट प्रीपेड मीटर ग्राहकों को उनके बैलेंस के बारे में SMS के माध्यम से लगातार अलर्ट भेजा जाता है. जब रिचार्ज की गई राशि 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या शून्य रह जाती है, तब प्रत्येक बार संदेश के जरिए उपभोक्ता को सूचित किया जाता है. बैलेंस समाप्त होने के बाद भी उपभोक्ताओं को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है. उपभोक्ता घर बैठे 'UPPCL स्मार्ट ऐप', आधिकारिक वेबसाइट या डिजिटल पेमेंट ऐप्स जैसे भीम, फोनपे और गूगल पे से रिचार्ज कर सकते हैं.

प्रीपेड उपभोक्ताओं को टैरिफ में छूट: विशेष राहत के तौर पर, यदि निगेटिव बैलेंस के कारण कनेक्शन कट गया है, तो बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर तीन दिन के लिए आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. यह सुविधा प्रत्येक उपभोक्ता को केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना पूर्ण भुगतान कर सकें. प्रीपेड उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत टैरिफ पर दो प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाती है. स्मार्ट मीटरिंग का मुख्य उद्देश्य शुद्ध ऊर्जा खपत के आधार पर पारदर्शी बिलिंग और बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है.

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