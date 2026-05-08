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वाराणसी: ओडीओपी और जीआई प्रोडक्ट को मिलेगी एक ही छत, वाराणसी में तैयार होगा उद्यमियों के लिए नया स्मार्ट बाजार

योगी सरकार हेंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्यमियों को सीएफसी स्थापित करने का बड़ा मौका दे रही है.

काशी हस्तशिल्प को मिलेगा स्मार्ट बाजार
काशी हस्तशिल्प को मिलेगा स्मार्ट बाजार (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: काशी की हस्तकला को योगी सरकार ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार वाराणसी की ओडीओपी और जीआई पंजीकृत उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से मुकाबला के लिए हर प्रकार से तैयार कर रही है.

इसके लिए सरकार ओडीओपी और जीआई क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी उद्यमी समूहों एवं संस्थाओं को अत्याधुनिक केन्द्र स्थापित करने का मौका दे रही है. जिसमें इच्छुक उद्यमी को मात्र 10 प्रतिशत धन लगाना होगा, शेष राशि सरकार वहन करेगी.

वहीं, योगी सरकार हेंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्यमियों को सीएफसी स्थापित करने का बड़ा मौका दे रही है, जिससे आय के साथ ही बनारस की ओडीओपी और जीआई उत्पादों को नया मुकाम मिलेगा.

इस संबंध में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि सिल्क उत्पाद (बनारसी साड़ी) वुडेन से लेकर वेयर एण्ड ट्वायज (लकड़ी के खिलौने ) तथा गुलाबी मीनाकारी के लिए अत्याधुनिक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग ने संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी उद्यमी समूहों एवं संस्थाओं को आमंत्रित किया है.

उपायुक्त जिला उद्योग ने बताया कि प्रस्तावित सीएससी केन्द्रों का उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों को आधुनिक तकनीक एवं विश्व स्तरीय सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है.

सीएफसी में आधुनिक डिजाइनिंग ,टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता परीक्षण लैब, रिसर्च एन्ड डेवलपमेंट तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पैकेजिंग जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी. सरकार के इस पहल से वाराणसी के पारंपरिक उत्पादों की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धा में अच्छी वृद्धि होने की उम्मीद है.


उद्योग विभाग के अनुसार, उद्यमी समूह या विशेष प्रयोजन वाहन के पास 20 हज़ार वर्ग फिट ज़मीन होना आवश्यक है, एसवीपी में कम से कम 20 सदस्य और 'नो प्रॉफिट नो लॉस' की कंपनी होनी चाहिए.


योगी सरकार की इस योजना के तहत 9.74 करोड़ के लागत से जगतपुर में अप टाउन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से सीएफसी संचालन हो रहा है. इस सीएफसी में डाईंग और डिजिटल प्रिंटिंग का कार्य होता है, जिससे बनारसी सिल्क से जुड़े लोगों को अपने व्यवसाय में सुविधा और सुलभता प्राप्त हो रहा है.

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