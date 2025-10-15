ETV Bharat / state

हिमाचल में एम्स की तर्ज खोली जाएंगी स्मार्ट लैब, सरकार ने 75 करोड़ का बजट किया मंजूर

मंडी: प्रदेश में अगले छह महीनों में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी को शुरू कर दिया जाएगा. ये डिपार्टमेंट सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही देखेगा और इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर ही सेवाएं देंगे. इसके लिए सरकार ने 38 पदों को भरने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है. ये बात सीएम ने श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आयोजित आइरिश 2025 समारोह के शुभारंभ पर कही.

एम्स की तर्ज पर प्रदेश में खुलेंगी स्मार्ट लैब

सीएम ने बताया कि जल्द ही 'प्रदेश में एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्मार्ट लैब खोली जाएंगी, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 75 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दे दी है. ये स्मार्ट लैब एक ही सैंपल के 100 प्रकार के टेस्ट करने में सक्ष्म होती हैं. ये सुविधा जब मैंने दिल्ली स्थित एम्स में देखी तो उसके बाद इसे प्रदेश में भी शुरू करने का निर्णय लिया. इसके के लिए सरकार ने बजट का प्रावधान कर दिया है. इसके साथ ही अब पैरामेडिकल स्टाफ को डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंडर कर दिया है, जबकि बीएमई को अलग करते हुए मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ को मेडिकल एजुकेशन के तहत लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, इससे मेडिकल केजुअल्टी की सेवाएं सुदृढ़ होंगी.'