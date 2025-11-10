ETV Bharat / state

भिंड का मिनी पंजाब!, गांव के स्मार्ट किसानों का छठवें सिख गुरु हरगोविंद साहेब से है नाता

भिंड के रायतपुरा ग्राम पंचायत में आधुनिक मशीनरी और एक्सपर्ट की मदद से सिख समुदाय के किसान उगा रहे हैं साल में तीन फसलें.

RAYATPURA GRAM PANCHAYAT BHIND
भिंड का मिनी पंजाब है रायतपुरा ग्राम पंचायत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 10:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड में एक गांव है. आप अगर इस गांव में जाएं तो हर तरफ़ सिख समुदाय के लोग, खेतों में आधुनिक मशीनरी और लहलहाती फसलें दिखाई देंगी. यहां आपको अहसास होता है कि जैसे आप पंजाब में आ गए हों. लेकिन ऐसा नहीं है ये पंजाब नहीं बल्कि जिले की रायतपुरा ग्राम पंचायत है. 3600 की आबादी वाली इस पंचायत में 5 में से 4 गांव सिख बहुल है. हर सिख परिवार किसान है जो मेहनत से खेती करते हैं और संपन्नता के जीवन यापन करते हैं.

यहां के किसान भी स्मार्ट हैं क्योंकि ये लोग खेती को अपना जीवन समझते हैं. इसलिए फसलों का हर फ़ैसला बड़े ही सोच समझ कर करते हैं. जहां अमूमन आम किसान साल में दो तरह की फ़सलें लगाता है वहीं आधुनिक मशीनरी, एक्सपर्ट की मदद और अपनी मेहनत की बदौलत रायतपुरा के किसान साल में तीन फसलें तक ले लेते हैं.

RAYATPURA GRAM PANCHAYAT BHIND
भिंड की रायतपुरा ग्राम पंचायत में हो रही उन्नत खेती (ETV Bharat)

साल में दो नहीं तीन फसलें ले लेते हैं यहाँ के किसान

रायतपुरा पंचायत के पूर्व सरपंच जरनैल सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके पंचायत के 5 में से 4 गांव रायतपुरा, शंकरपुर, प्रेमसिंह का पुरा और खेड़े का पुरा में कुछ घरों को छोड़कर सिख परिवार ही रहते हैं. लगभग हर परिवार किसानी करता है और साल में तीन बार फसल उगा लेते हैं. यहां गेंहूं, धान, बाजरे के साथ-साथ मूंग, मसूर और चने की फसल भी बीच में लगा लेते हैं. हालांकि अब धान पर ज्यादा फोकस होता है क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी हो जाती है.

उन्नत खेती के लिए मिल चुका पंचायत को अवार्ड

जरनैल सिंह ने बताया "वैसे तो गांव के किसान अपनी सूझबूझ से खेती करते हैं लेकिन बेहतर फसल के लिए समय-समय पर सॉइल टेस्टिंग (मिट्टी परीक्षण) भी कराते हैं. जिससे मिट्टी की कमियों को दूर कर बंपर फसल पैदावार ले सकें. साथ ही पंजाब में हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो वहां के एक्सपर्ट्स से जानकारी लेकर यहां खेती करते हैं. खेतों में कितना और कौन सा अच्छा खाद उपयोग करना है. आधुनिक मशीनों का उपयोग खेत की अच्छे से जुताई, मौसम के मुताबिक बुवाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है. उन्नत खेती के लिए इस पंचायत को मध्य प्रदेश सरकार से अवार्ड भी मिल चुका है."

सिख गुरु हरगोविंद साहिब की सेवा के लिए आये थे परिवार

हालांकि इस सब के बीच आपके मन में सवाल उठा रहा होगा कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आख़िर सिख समुदाय के लोग कैसे बस गए, तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है. जो सिख समुदाय के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी से जुड़ा है. बताया जाता है कि जब मुगल शहंशाह जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब को क़ैद किया और उन्हें ग्वालियर क़िले में बंदी बनाकर भेज दिया तो उनके पीछे कई सिख लोग उनकी सेवा के लिए ग्वालियर आ गये थे.

इनमें से कई लोग गुरु साहिब के रिहा होने के बाद ग्वालियर, भिंड और आसपास के इलाकों में बस गए. उसी समय में रायतपुरा गांव में सिखों की बसाहट हुई थी. इसके बाद जब सिंधिया राजवंश आया तो महाराजा सिंधिया ने भी पंजाब से कई परिवारों को यहां बुलाया था.

अंचल के साथ दूसरे राज्यों में भी बिकती हैं फसलें

आज रायतपुरा पंचायत में 5 हज़ार बीघा से ज़्यादा खेती का रकबा है जो हर साल फसलों के ज़रिए सोना उगलता है. गांव के ही किसान फ़तह सिंह बताते हैं कि साल भर मेहनत कर अलग-अलग सीजन की फसलें उगाई जाती हैं. इसके बाद जब फसलें तैयार होती हैं तो वे लोग अपनी फसल अंचल की मंडियों के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश राजस्थान और पंजाब की मंडियों में भेजते हैं. यही वजह है कि यहां का किसान खेती की बदौलत आर्थिक रूप से संपन्न है.

घरों में एलपीजी नहीं गोबर गैस से बनता है भोजन

आधुनिक खेती के साथ ही यहां के किसान प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करते हैं. अपनी जमीनों पर फल और सब्जियां उगाते हैं. साथ ही गांव में 50 प्रतिशत से ज़्यादा किसानों के घर गोबर गैस प्लांट लगे हैं. ऐसे में इनके घरों में एलपीजी की जगह गोबर गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है. इस तरह फलों से कमाई हो जाती है और गोबर गैस से एलपीजी सिलेंडर पर होने वाला खर्च बचत में तब्दील हो जाता है.

TAGGED:

PUJABI COMMUNITY FARMERS BHIND
MINI PUNJAB OF BHIND
SMART FARMERS RAYATPURA PANCHAYAT
BHIND NEWS
RAYATPURA GRAM PANCHAYAT BHIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साउथ स्टार नयनतारा, लीला और दिव्या दत्ता महाकाल के दर पर, बाबा से मांगा वरदान

डॉक्टर बनने का सपना देखा और बन गई DSP, किसान की बेटी मोनिका पहले प्रयास में ही सफल

छतरपुर में बेटी घर आई तो पिता ने बंटवाया टनों लड्डू, गांव में हुआ क्रांति का जश्न

जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.