भिंड का मिनी पंजाब!, गांव के स्मार्ट किसानों का छठवें सिख गुरु हरगोविंद साहेब से है नाता

भिंड का मिनी पंजाब है रायतपुरा ग्राम पंचायत ( ETV Bharat )