अब मोबाइल ऐप बताएगा कब बदलना है डायपर! कानपुर UPTTI के प्रोफेसर का अनोखा प्रोजेक्ट पास
नमी बढ़ते ही मोबाइल ऐप पर आएगा नोटिफिकेशन, जानिए कानपुर के इस खास प्रोजेक्ट के बारे में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 2:22 PM IST
कानपुर: अक्सर देखने में आता है, माता-पिता जहां बच्चे के डायपर को बार- बार बदलने में चिड़चिड़ाते हैं, वहीं कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी जरूरत पड़ती है. डायपर को समय से न बदला जाए तो उन्हें त्वचा संबंधी कई गंभीर समस्याएं घेर लेती हैं, पर अब इस तरह की सभी दिक्कतों का समाधान आसानी से हो जाएगा. देश में पहली बार ऐसा डायपर बनने जा रहा है, जो सेंसर आधारित होगा.
स्वदेशी डायपर के बारे में जानिए: उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) कानपुर में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के सहायक प्रोफेसर शुभांकर मैती का इस संदर्भ में प्रोजेक्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मंजूर कर लिया गया है. स्वदेशी 'स्मार्ट डायपर' में नमी का प्रतिशत बढ़ने, उसे बदलने समेत अन्य जानकारियां उपयोग करने वालों को उनके मोबाइल एप पर नोटिफिकेशन या अलर्ट से मिल सकेंगी.
प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मंजूर: इस प्रोजेक्ट के लिए 18.70 लाख रुपये ग्रांट भी स्वीकृत हुई है. साल 2025 के अंत में एआईसीटीई के रिसर्च प्रोमोशन स्कीम के तहत यह प्रोजेक्ट पेश किया था.
ग्रांट आते ही स्मार्ट डायपर बनाना शुरू कर देंगे. इसके लिए अपने स्तर से सारी तैयारियां कर ली है. यह भारत का पहला स्वदेशी स्मार्ट डायपर होगा. दुनिया के कुछ देशों में इस तरह का डायपर उपयोग किया जा रहा है.- शुभांकर मैती, सहायक प्रोफेसर, यूपीटीटीआई
'स्मार्ट डायपर' की कीमत कितनी होगी?: ये बाजार में मौजूद डायपर से केवल 25-30 रुपये और महंगा होगा. सहायक प्रोफेसर शुभांकर ने उदाहरण के तौर पर बताया कि अभी अगर डायपर 200 रुपये का मिलता है, तो 'स्मार्ट डायपर' की कीमत 225 रुपये तक होगी. केवल सेंसर का खर्च और जुड़ जाएगा. वहीं, दूसरे डायपर से यह इसलिए भी अलग होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होगा. उन्होंने कहा, तीन सालों की समयावधि में हम इसे तैयार कर देंगे.
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