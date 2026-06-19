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फिरोजाबाद में किसानों की ताकत बनेगा स्मार्ट सिटी का कचरा,

किसानों और आम लोगों तक ऑनलाइन साइट पर कूड़े से बनीं वर्मी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध होगी. इससे लोगों को काफी लोगों को फायदा होगा.

SMART CITY WASTE
ऑनलाइन साइट पर कूड़े से बनीं वर्मी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध होगी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद: फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी का कूड़ा अब बेकार नहीं, बल्कि उपयोगी वर्मी कम्पोस्ट खाद में बदल कर किसानों और आम लोगों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाया जाएगा.

इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत नागर के साथ कुतुबपुर चनौरा स्थित मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की हकीकत परखी.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा जब कुतुबपुर चनौरा स्थित 100 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-कंपोस्ट प्लांट पहुंचे तो वहां जगह-जगह कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे मिले. जिले भर से आने वाले कचरे की रीसाइक्लिंग का जिम्मा संभाल रही कार्यदायी संस्था मुस्कान इंटरप्राइजेज की धीमी कार्यप्रणाली पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई.

उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कूड़े के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जमा हुए कचरे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए.

निरीक्षण के दौरान संस्था के अधिकारियों ने बताया कि कूड़े को अलग करने और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनें फिलहाल डीजल इंजन से संचालित हो रही हैं, जिससे काम की गति प्रभावित हो रही है.

जिलाधिकारी ने मौके पर ही नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए और कहा कि डीजल इंजन की जगह बिजली से मशीनों का संचालन किया जाए. इससे मशीनें पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी और कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी साथ ही आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी.

एमआरएफ सेंटर में कचरे से तैयार की जा रही ऑर्गेनिक वर्मी कम्पोस्ट खाद के बेहतर उपयोग पर भी जिलाधिकारी ने विशेष जोर दिया.

उन्होंने नगर आयुक्त प्रशांत नागर और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि खाद की आकर्षक और मानक पैकेजिंग की जाए, ताकि इसे बाजार में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके.

डीएम संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि वेस्ट-टू-कंपोस्ट प्लांट से तैयार हो रही खाद को ई-कॉमर्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसान और आम लोग घर बैठे इसे खरीद सकें. इससे एक ओर जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं कचरे से आय सृजन का मार्ग भी खुलेगा.

विशेषज्ञों के अनुसार वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है. यदि यह खाद ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होती है तो जिले के किसानों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद मिल सकेगी.

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त प्रशांत नागर समेत संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी और मुस्कान इंटरप्राइजेज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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