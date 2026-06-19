ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में किसानों की ताकत बनेगा स्मार्ट सिटी का कचरा,

ऑनलाइन साइट पर कूड़े से बनीं वर्मी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध होगी. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी का कूड़ा अब बेकार नहीं, बल्कि उपयोगी वर्मी कम्पोस्ट खाद में बदल कर किसानों और आम लोगों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाया जाएगा.

इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत नागर के साथ कुतुबपुर चनौरा स्थित मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की हकीकत परखी.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा जब कुतुबपुर चनौरा स्थित 100 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-कंपोस्ट प्लांट पहुंचे तो वहां जगह-जगह कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे मिले. जिले भर से आने वाले कचरे की रीसाइक्लिंग का जिम्मा संभाल रही कार्यदायी संस्था मुस्कान इंटरप्राइजेज की धीमी कार्यप्रणाली पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई.

उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कूड़े के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जमा हुए कचरे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए.

निरीक्षण के दौरान संस्था के अधिकारियों ने बताया कि कूड़े को अलग करने और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनें फिलहाल डीजल इंजन से संचालित हो रही हैं, जिससे काम की गति प्रभावित हो रही है.

जिलाधिकारी ने मौके पर ही नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए और कहा कि डीजल इंजन की जगह बिजली से मशीनों का संचालन किया जाए. इससे मशीनें पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी और कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी साथ ही आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी.