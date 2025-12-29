ETV Bharat / state

स्मार्ट सिटी योजना की अवधि समाप्त, 33 जिलों में बनेगा नालंदा परिसर : अरुण साव

रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना की अवधि समाप्त हो गई है. इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी. अरुण साव ने बताया कि जो योजनाएं अब हैं वही चलेंगी. इसके लिए कोई अतिरिक्त धन राशि अब नहीं खर्च की जाएगी. छत्तीसगढ़ में केवल नालंदा परिसर हुआ करता था, अब इसे राज्य के सभी 33 जिले में शुरू किया जाएगा. 18 जिले में काम शुरू हो गया है बाकी जिलों में निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही है.

अरुण साव ने दो साल की गिनाई उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव ने नया रायपुर स्थित सूचना जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में विभाग के 2 साल की उपलब्धियां की जानकारी दी. अरुण साव ने बताया कि हमारी सरकार लगातार जनहित के योजनाओं के विकास पर काम कर रही है. यह पूछे जाने पर की स्मार्ट सिटी के लिए छत्तीसगढ़ में कई स्थान बनाए गए थे, खास तौर से नवा रायपुर में इसके लिए साइकिल योजना की भी शुरुआत की गई थी लेकिन अभी यह साइकिल कबाड़ में बदल रही है.

इस सवाल के जवाब में अरुण साव ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधि अब समाप्त हो गई है. अब जो योजनाएं चल रही हैं वही योजना चलाई जाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उसकी जानकारी मिली है तो उसमें और क्या किया जा सकता है विभाग को इसके लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा.

पीएम आवास का नहीं रुकेगा पैसा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की भुगतान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि जो आवास स्वीकृत हो चुके हैं वह इस योजना के तहत नहीं आएंगे. दिसंबर महीने के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लोग चयनित हुए हैं उन सभी लोगों के राशि का भुगतान किया जाएगा. विभाग के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के पेमेंट के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी.

राशि में गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग में पार्षद और मेयर निधि से होने वाले भुगतान और काम की गड़बड़ी को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में राशि का दुरुपयोग या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जितने भी नगर निकाय हैं चाहे वो पार्षद हो या जिनके मदद से भी फंड दिया जाता है वे लोग हैं यदि उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जाएगी तो उसकी जांच होगी और जो लोग भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जनता का पैसा विकास पर खर्च होता है और विकास जनता के लिए होता है ऐसे में अगर कोई इसमें गड़बड़ी करेगा तो उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल पूरा होने पर विभाग के कामकाज की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कई विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं.

महापौर सम्मान निधि

महापौर निधि के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए महापौर सम्मान निधि के रूप में प्रदान की जाने की अनुमति दी गई है.