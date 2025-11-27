ETV Bharat / state

लखनऊ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के GM का निधन; IAS अफसरों को जानकारी देते समय बिगड़ी तबीयत, अचानक सीना पकड़कर कुर्सी पर बैठ गये

स्मार्ट सिटी के प्रभारी अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने बताया कि देर शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

स्मार्ट सिटी, जीएम, अजय कुमार सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: स्मार्ट सिटी लिमिटेड लखनऊ)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 9:14 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 10:45 PM IST

लखनऊ : लखनऊ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक (जीएम) और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया. स्मार्ट सिटी ऑफिस में आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग देते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई.




स्मार्ट सिटी के प्रभारी अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने बताया कि "जीएम अजय कुमार सिंह रोज की तरह सुबह ऑफिस पहुंचे और अपने चैंबर से निकलकर आईएएस अधिकारियों को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के कार्यों की विस्तार से जानकारी देने लगे. करीब एक घंटे तक वे नगर निगम के कार्यप्रणाली, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और जन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बता रहे थे. अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ, वे सीना पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए."

उन्होंने बताया कि "साथी अधिकारियों ने तुरंत दवा दी और कुछ देर आराम करने को कहा. थोड़ा बेहतर महसूस होने पर वे वापस अपने चैंबर में आकर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर तेज दर्द हुआ. इस बार उन्होंने अस्पताल ले चलने को कहा. जिसके बाद उन्हें महानगर स्थित एक अस्पताल ले जाया गया. इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए फौरन एंजियोप्लास्टी की, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ. देर शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई."






अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि "यह रूटीन मीटिंग थी. अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और हमने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. पूरी घटना बहुत दुखद है." अजय कुमार सिंह लखनऊ स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

