ETV Bharat / state

कानपुर की सड़कों पर सिसकता बचपन; ममता का ढोंग, भीख बना धंधा, स्मार्ट सिटी का 'काला सच'

स्मार्ट सिटी का 'काला सच'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: देश-दुनिया में जिस कानपुर शहर की पहचान औद्योगिक नगरी के तौर पर है, उसी कानपुर को केंद्र सरकार ने बहुत दिनों पहले स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया था. अब इस स्मार्ट सिटी में ऐसी तस्वीर उभर रही है, जो न सिर्फ झकझोरती है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है. शहर की सड़कों, चौराहों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों के पास भिखारियों की संख्या हैरान करने वाली है. इनमें ज्यादातर मासूम बच्चे हैं, जिनका भविष्य अंधकार की काली कोठरी में जाता दिख रहा है. कानपुर संवाददाता समीर दीक्षित की रिपोर्ट. कानपुर जिला प्रशासन से लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाइल्ड लाइन समेत कई अन्य संस्थाएं हैं, जो भिखारियों को इनके मूल जीवन में वापस लाने के लिए दिन-रात जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही, जितनी मिलनी चाहिए. शहर में कुछ समय पहले उम्मीद संस्था ने जब भिक्षावृत्ति मांगने वालों को लेकर सर्वे किया, तो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए. जनवरी से शुरू सर्वे के बाद जुलाई तक भिक्षावृत्ति वालों का आंकड़ा 1000 के पार था. इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. यह बात भी सामने आई कि जो महिलाएं और बच्चें हैं, उनमें अधिकतर मध्य प्रदेश के रीवां से हैं. जो कुछ महीने के लिए कानपुर आते हैं और विभिन्न चौराहों पर भीख मांगते हैं. एक बात की चर्चा और रही कि कानपुर में दादी गैंग सक्रिय है. इसके इशारे पर बच्चे भीख मांगते हैं. गैंग को भीख का मोटा हिस्सा देते हैं. कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) जमीनी पड़ताल कड़वी हकीकत: ETV भारत की टीम ने इस मामले की जमीनी पड़ताल की. दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था और स्थान टाटमिल चौराहा. अफीमकोठी से टाटमिल चौराहा की ओर बढ़ने पर जैसे ही पुल से नीचे उतरे तो भयंकर जाम की स्थिति थी. चारों ओर गाड़ियों का शोर था और जो बीच में डिवाइडर बना था, वहां पर चौराहा से कुछ पहले ही एक दादी अपने मुंह पर कपड़ा बांध रही थीं. उन्हें देखकर लगा कि जैसे बस अब राहगीरों से भिक्षावृत्ति को लेकर अपना काम शुरू करने वाली हैं. इसी तरह चौराहा आया और पार किया तो फिर कई बच्चे डिवाइडर पर बैठे मिले. जैसे ही उन्हें कैमरा दिखा और वीडियो बनाते देखा तो वहां से भाग निकले. इसके बाद संवाददाता ने कुछ बच्चों से बात की और उनका नाम पूछा तो वह कुछ नहीं बोले. सवाल किया कि किसके साथ यहां आते हों, कहां रहते हों...पर कोई जवाब नहीं था. कुछ पल में हाथ छुड़ाकर पीछे हटे और कहा, अगर पैसे देने हों तो दे दो अंकल जी.