स्मार्ट सिटी की साइकिल शेयरिंग योजना हुई बेदम, स्टैंड खाली और भरोसा टूटा
झारखंड सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और लोगों को हेल्दी रखने के लिए साइकिल शेयरिंग योजना की शुरुआत की थी. लेकिन अब इसकी हालत खराब है.
Published : January 21, 2026 at 2:42 PM IST
रांची: राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई साइकिल शेयरिंग योजना, जो कभी पर्यावरण संरक्षण और सस्ती परिवहन व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती थी, आज खुद बदहाली का शिकार हो चुकी है. जिस योजना के जरिए शहरवासियों को छोटी दूरी के लिए कार और बाइक का बेहतर विकल्प देने की कोशिश की गई थी, वही योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है. हालात ऐसे हैं कि शहर के कई इलाकों में बने साइकिल स्टैंड या तो पूरी तरह खाली पड़े हैं या फिर वहां रखी साइकिलें चलने लायक नहीं बची हैं.
योजना की शुरुआत के समय शहर के प्रमुख चौराहों, पार्कों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के पास साइकिल स्टैंड बनाए गए थे. लोग प्रति घंटे के हिसाब से साइकिल लेकर रोजमर्रा के छोटे काम निपटाते थे. खासकर छात्र, युवा और फिटनेस के प्रति जागरूक लोग इस सुविधा का जमकर इस्तेमाल कर रहे थे. कई लोग तो पूरे महीने का पैकेज लेकर नियमित रूप से साइकिल राइडिंग करते थे. बाहर से पढ़ाई के लिए रांची आने वाले छात्रों के लिए यह योजना काफी उपयोगी साबित हो रही थी. इससे न केवल जेब पर बोझ कम होता था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा था.
बेदम स्थिति में साइकिल स्टैंड
समय बीतने के साथ इस योजना की स्थिति लगातार खराब होती चली गई. आज अधिकांश साइकिल स्टैंड पर साइकिलें उपलब्ध नहीं हैं. या तो बेदम स्थिति में है, जहां कहीं साइकिलें नजर आती भी हैं, उनकी हालत खस्ताहाल है. कहीं टायर पंचर पड़े हैं, तो कहीं ब्रेक काम नहीं कर रहे. कई साइकिलों की चेन जाम है, सीट टूटी हुई है या हैंडल ढीले हैं. नियमित रख-रखाव न होने के कारण लोगों का इस योजना से भरोसा उठता चला गया.
शहरवासियों का कहना है कि शुरुआती दिनों में लोग कार और बाइक छोड़कर छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करने लगे थे. इससे ट्रैफिक का दबाव कम हुआ था और प्रदूषण में भी कमी आई थी. लेकिन जब बार-बार खराब साइकिलें मिलने लगीं और स्टैंड खाली दिखने लगे, तो लोगों ने इस सुविधा से दूरी बना ली.
तकनीकी सिस्टम भी बना परेशानी की वजह
साइकिल शेयरिंग योजना में एप आधारित बुकिंग और लॉक सिस्टम को खास तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन अब यही सिस्टम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. कई स्टैंड पर मशीनें खराब पड़ी हैं और लॉक सिस्टम काम नहीं करता. कई बार एप में साइकिल उपलब्ध दिखती है, लेकिन स्टैंड पर पहुंचने पर वहां एक भी साइकिल नहीं मिलती. इससे लोग निराश होकर लौट जाते हैं.
इसके अलावा कुछ स्थानों पर साइकिल स्टैंड का निर्माण भी अव्यवहारिक ढंग से किया गया है. कहीं नालों के ऊपर स्टैंड बना दिए गए हैं, तो कहीं इतनी ऊंचाई पर कि वहां साइकिल रखना ही मुश्किल है. ऐसे स्टैंड अब केवल दिखावे तक सीमित नजर आते हैं.
ईटीवी भारत की पड़ताल
इस पूरे मामले की ईटीवी भारत की टीम ने पड़ताल की. पड़ताल के दौरान साइकिल स्टैंड की जमीनी हकीकत सामने आई, जहां कई स्टैंड वीरान पड़े मिले और साइकिलों की बदहाल स्थिति साफ नजर आई. इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिए गए मामले पर संज्ञान लिया गया है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही साइकिल शेयरिंग योजना को लेकर आवश्यक दिशा में कदम उठाए जाएंगे और रख-रखाव व व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
जागरूकता और निगरानी जरूरी
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि साइकिल शेयरिंग योजना को गंभीरता से लागू किया जाए, तो यह आज भी सफल हो सकती है. इसके लिए साइकिलों का नियमित मेंटेनेंस, स्टैंड की निगरानी और तकनीकी खामियों को समय पर दूर करना जरूरी है. साथ ही लोगों को दोबारा इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है. धुर्वा इलाके में साइकिल ट्रैक बनाए जाने के बावजूद, योजना के बेपटरी होने से उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.
फिलहाल स्मार्ट सिटी की यह महत्वाकांक्षी योजना कागजों तक सिमटती दिखाई दे रही है. जिस साइकिल शेयरिंग को रांची की स्मार्ट पहचान बनना था, वही अब लापरवाही और सिस्टम की उदासीनता की तस्वीर पेश कर रही है.
