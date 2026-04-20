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12वीं के बाद ऐसे करें सही करियर का चुनाव, सही फैसले से होगा सुनहरा भविष्य, इन बातों का रखें ध्यान

कुरुक्षेत्र: 12वीं की परीक्षा के बाद जहां छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अभिभावक और बच्चे भविष्य को लेकर गहन चिंतन में डूबे हुए हैं. यह समय केवल अंकों का नहीं, बल्कि करियर की दिशा तय करने का भी होता है. परिवारों में इस दौरान तनाव, उम्मीद और असमंजस का माहौल रहता है. दरअसल, 12वीं के बाद चुना गया रास्ता ही आगे के जीवन की नींव रखता है. ऐसे में सही जानकारी और समझ बेहद जरूरी हो जाती है.

करियर का टर्निंग पॉइंट क्यों है 12वीं के बाद का समय: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने करियर काउंसलर व कौशिक क्लासेस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विवेक कौशिक से बातचीत की. विवेक कौशिक ने कहा कि, "12वीं के बाद का समय किसी भी छात्र और उसके परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट होता है. यह केवल करियर का नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों का भी सवाल है. इस समय लिया गया निर्णय लंबे समय तक प्रभाव डालता है. इसलिए जल्दबाजी या दबाव में निर्णय लेने की बजाय सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है."

स्ट्रीम सिस्टम और बदलते विकल्प: भारत में 11वीं कक्षा से ही छात्रों को स्ट्रीम चुननी होती है, जैसे-मेडिकल, नॉन-मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स. इस बारे में विवेक कौशिक कहते हैं कि, "पहले केवल दो-तीन स्ट्रीम का ही दबदबा था, जिससे बच्चे सीमित विकल्पों में बंध जाते थे, लेकिन अब शिक्षा प्रणाली में कई नए अवसर खुले हैं. आज के समय में हर स्ट्रीम में विविध करियर विकल्प मौजूद हैं, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं."

12वीं के बाद ऐसे करें सही करियर का चुनाव (ETV Bharat)

मेडिकल स्ट्रीम, केवल MBBS तक सीमित नहीं: मेडिकल स्ट्रीम के छात्रों के लिए सबसे पहला बड़ा एग्जाम NEET होता है. लेकिन इसे लेकर कई भ्रम हैं. विवेक कौशिक ने इस बारे में बताया कि, "NEET केवल MBBS के लिए नहीं है, बल्कि कई अन्य मेडिकल फील्ड्स में भी इसका उपयोग होता है.अच्छे अंक आने पर छात्र MBBS या BDS (डेंटल) में प्रवेश पा सकते हैं. वहीं अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, जो छात्रों को एक स्थिर और सम्मानजनक करियर दे सकते हैं."

मध्यम अंक वालों के लिए भी मजबूत विकल्प: हर छात्र टॉप रैंक नहीं ला पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास अवसर नहीं हैं. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए विवेक कौशिक कहते हैं कि, "मीडियम नंबर आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि विकल्पों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए. ऐसे छात्रों के लिए BSc नर्सिंग, ANM, GNM, BPT (फिजियोथेरेपी), OTT (ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन), रेडियोलॉजी, डाइटिशियन, B.Pharm और D.Pharm जैसे कोर्स उपलब्ध हैं. ये कोर्स न केवल रोजगार देते हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में अच्छी आय के अवसर भी प्रदान करते हैं.ठ

कम लागत में बेहतर विकल्प: वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए भी कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. इस बारे में कौशिक बताते हैं कि, "BSc ऑनर्स उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम खर्च में पढ़ाई कर आगे टीचिंग या रिसर्च में जाना चाहते हैं. यह रास्ता स्थिर और दीर्घकालिक करियर प्रदान करता है."

नॉन-मेडिकल छात्रों के लिए तकनीकी अवसर: विवेक कौशिक कहते हैं कि, "नॉन-मेडिकल के छात्रों के पास तकनीकी क्षेत्र में व्यापक अवसर हैं. सबसे प्रमुख विकल्प BTech है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग जैसे कई कोर्स शामिल हैं. नॉन-मेडिकल के छात्रों के पास तकनीकी क्षेत्र में भविष्य बनाने के अनगिनत रास्ते हैं." इसके अलावा BSc और MSc के जरिए भी छात्र रिसर्च या शिक्षण के क्षेत्र में जा सकते हैं."