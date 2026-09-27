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चंडीगढ़ में स्मार्ट बाइक योजना की हकीकत, चोरी बढ़ने पर कंपनी ने हटाई ई-बाइक, ज्यादातर साइकिल खराब

चंडीगढ़ में स्मार्ट बाइक योजना दम तोड़ रही है. कंपनी ने सभी ई-बाइकों को हटा दिया. बची साइकिलों की रिपेयरिंग नहीं. अविनाश शर्मा की रिपोर्ट.

Smart Bike scheme in Chandigarh
Smart Bike scheme in Chandigarh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2026 at 2:41 PM IST

5 Min Read
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पंचकूला: चंडीगढ़ प्रशासन ने दिसंबर 2020 में स्मार्ट बाइक, पब्लिक बाइक शेयरिंग (PBS) योजना शुरू की थी, ताकि लोग दैनिक जीवन में साइकिल का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य और पर्यावरण को अच्छा रख सकें. इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में सैकड़ों डॉकिंग स्टेशनों बनाए गए. जहां अब करीब पांच हजार साइकिलें खड़ी हैं, लेकिन समय से इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई. जिसके चलते लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे. ऐसे में ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ के डॉकिंग स्टेशनों पर जाकर वास्तविकता जानने के लिए लोगों से बातचीत की. योजना का संचालन कर रही स्मार्ट बाइक टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैदराबाद कॉल सेंटर पर कॉल करके भी जानकारी ली.

614 डॉकिंग स्टेशन, लेकिन ई-बाइक नहीं: चंडीगढ़ शहर में वर्तमान में कुल 614 डॉकिंग स्टेशन हैं, जहां लोगों की सुविधा और प्रदूषण को घटाने के लिए करीब पांच हजार स्मार्ट बाइक (साइकिलें) खड़ी हैं, लेकिन इन सभी स्टेशनों पर एक भी इलेक्ट्रिक बाइक (ई-बाइक) मौजूद नहीं है. इस बारे में जब कंपनी के हैदराबाद स्थित कॉल सेंटर से जानकारी ली गई, तो कर्मचारियों ने बताया कि चंडीगढ़ में साइकिल चोरी की काफी घटनाएं हो रही थी. इस कारण कंपनी द्वारा सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के सभी डॉकिंग स्टेशन से ई-बाइक हटानी पड़ी.

चंडीगढ़ में स्मार्ट बाइक योजना की हकीकत (ETV Bharat)

साइकलों की देखरेख के लिए कंपनी ने किया टीम का गठन: साइकिलों की तोड़फोड़ और चोरी होने की घटनाओं के दौरान कंपनी ने निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन भी किया गया था, लेकिन साइकिल चोरी की घटनाओं और तोड़फोड़ के मामलों में कमी नहीं आने पर कंपनी ने ई-बाइक को हटा दिया. अब चंडीगढ़ के लोग केवल सामान्य पैडलिंग साइकिल ही चला पा रहे हैं.

Smart Bike scheme in Chandigarh
देखरेख के अभाव में साइकिल पर लगा जंग (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने क्या कहा? सेक्टर 27 के डॉकिंग स्टेशन पर स्थानीय निवासी बलवंत सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार साइकिल चलाने की कोशिश की और चलाई भी, लेकिन अधिकांश समय साइकिल में कोई ना कोई खराबी देखने को मिली. जैसे- कभी ब्रेक ठीक नहीं थे, कभी टायरों में हवा नहीं थी, कभी साइकिल को जंग लगने के कारण साइकलिंग करते समय जोर काफी लगाना पड़ता है. उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति अक्सर देखने को मिली, जिस कारण अब वो गाहे-बगाहे ही डॉकिंग स्टेशन से साइकिल ले जाते हैं. उन्होंने कहा कि सभी साइकिलों की 10-15 दिन में एक बार रिपेयर होनी चाहिए, ताकि कोई परेशानी ना हो.

समय से रिपेयर नहीं होने के कारण साइकिलिंग में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं. कई बार पेमेंट करने के बाद भी साइकिल का लॉक नहीं खुलता. डॉकिंग स्टेशनों पर साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, झाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो कहीं पर पेवर ब्लॉक उखड़े रहते हैं. - बिलाल खान, स्थानीय निवासी

साइकिलिंग के इच्छुक दीपू ने कहा कि "साइकिलों की मेंटेनेंस ना के बराबर है, जिस कारण उनकी हालत खराब रहती है. उन्होंने कहा कि डॉकिंग स्टेशन खुले में है, जिस कारण बारिश आने पर समस्या बढ़ जाती है और साफ-सफाई भी नहीं की जाती. उन्होंने कहा कि स्मार्ट बाइक संबंधित ऐप भी कई बार तकनीकी कारणों के चलते सही से काम नहीं करती."

Smart Bike scheme in Chandigarh
साइकिल चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी (ETV Bharat)

इन कारणों से शुरू की योजना: चंडीगढ़ प्रशासन ने सिटी ब्यूटीफुल में प्रदूषण घटाने, फ्यूल वाहनों पर निर्भरता कम करने, लोगों को कम दूरी के सफर के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प देने के चलते स्मार्ट बाइक योजना की दिसंबर 2020 में शुरूआत की थी. इस योजना के तहत शुरुआती चरणों में इलेक्ट्रिक बाइक (ई-बाइक) और सामान्य पैडल साइकिल (पुश बाइक) दोनों शामिल थी.

Smart Bike scheme in Chandigarh
ज्यादातर साइकिल खराब (ETV Bharat)

एक घंटे के लिए 10 रुपये का शुल्क: कंपनी स्मार्ट बाइक मोबाइल ऐप के जरिए जीपीएस-इनेबल लॉक और डॉकिंग स्टेशनों के माध्यम से इसका संचालन करती है. साइकिल फॉर चेंज प्रोजेक्ट के तहत सदस्यता लेने वाले लोगों को 5 रुपये प्रति घंटे और सदस्यता नहीं लेने वालों को 10 रुपये प्रति घंटे के अनुसार शुल्क देना होता है. शुरूआत में इसकी सदस्यता के लिए प्रत्येक वर्ष 500 रुपये देने तय किए गए.

साइकिल ट्रैक पर कई परेशानी: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर को साइकिल सिटी बनाने के लिए 22 करोड़ रुपये खर्च कर 210 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक नेटवर्क तैयार किया है, लेकिन शहर के अधिकांश सेक्टरों में साइकिल ट्रैक पर विभिन्न प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं. टूटी ट्रैक, अन्य मोटर वाहनों की आवाजाही, साइकिल ट्रैक पर गटर, गड्ढे, पेड़ जैसे अनेक अवरोध के चलते आमजन, विशेषकर साइकलिंग की इच्छुक लोगों को परेशान होना पड़ता है.

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