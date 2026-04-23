बायो मटेरियल वेस्ट से तैयार 'स्मार्ट बैंडेज', घाव को जल्द भरने में मिलेगी मदद, डायबिटीज मरीजों के लिए हो सकती है बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कॉलेज के अस्टिटेंट प्रोफेसर की टीम ने बैंडेज तैयार किया है. अगर क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हुआ तो बड़ी उपलब्धि बनेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 1:15 PM IST
राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा इनोवेशन किया गया है. इंसानों के बाल और मुर्गी के पंखों के कचरे से शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर केशव राम आदिल और उनकी टीम ने स्मार्ट बैंडेज तैयार किया है. जिसकी सहायता से किसी भी घाव को भरने में तीन गुनी मदद मिलेगी. प्रोफेसर की टीम ने बायो मटेरियल वेस्ट का उपयोग कर कंडक्टिव नैनो फाइबर बैंडेज का निर्माण किया है. इसके क्लिनिकल ट्रायल को लेकर तैयारी शुरू की जा रही है. शुरुआती तौर पर इसे जानवरों पर प्रयोग किया जाना है.
2 साल की रिसर्च
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर केशव राम आडिल और उनकी टीम ने इस स्मार्ट बैंडेज को तैयार किया है. जो की काफी ह्यूमन फ्रेंडली है. सामान्य बैंडेज की तरह कार्य करने वाले इस स्मार्ट बैंडेज में वेस्ट होने वाले बायो पदार्थ का उपयोग किया गया है. ANRF नई दिल्ली के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है. पीएचडी स्कॉलर नितेश कुमार वर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर केशव राम आदिल की टीम ने 2 साल के रिसर्च से इसे तैयार किया गया है.
ऐसे आया आइडिया
डायबिटीज के मरीजों के घाव को भरने में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले बैंडेज अधिकांश मामलों में उतने असरकारी नहीं है. इस समस्या को देखते हुए डॉ आडिल की टीम ने इस स्मार्ट बैंडेज का निर्माण किया है. जो नॉर्मल बैंडेज की तरह ही काम करता है. लेकिन, स्मार्ट बैंडेज की कंडक्टिव नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी से गंभीर से गंभीर घाव को भरने में काफी कम समय लगेगा.
ऐसे तैयार किया जाएगा स्मार्ट बैंडेज
उन्होंने ने बताया कि रिसर्च में उन्होंने इंसानों के बाल और मुर्गी के पंखों के कचरे का उपयोग किया है. जो की बायो वेस्ट मटेरियल के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है. बायो वेस्ट मटेरियल को केमिकल प्रोसेस में लेकर कंडक्टिव नैनो फाइबर बैंडेज का निर्माण किया गया है. जिसकी सहायता से सेल (कोशिका) को आसानी से फास्ट ग्रोइंग मिलती है.
आसान शब्दों में कहे तो किसी भी घाव को जल से जल्द भरने में यह स्मार्ट बैंडेज सामान्य बैंडेज की तुलना में तकरीबन तीन गुना असरकारी साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस बैंडेज के जरिए डायबिटीज के पेशेंट के घाव को भरने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी. वहीं ब्लड क्लॉटिंग जैसे मामलों में भी यह बैंडेज काफी प्रभावशाली रहेगा.
नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
यह नॉर्मल बैंडेज की तरह है. लेकिन, नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे पहले इसमें बायो वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है. जिसकी क्लीनिंग के बाद केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए एक फॉर्मूले के तहत नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कंडक्टिव नैनो फाइबर बैंडेज का निर्माण किया गया है. जल्द ही इसका क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया जाना है. टीम इस प्रक्रिया में अभी लगी हुई है. उन्होंने बताया कि स्प्रिंगर नेचर पत्रिका में इस रिसर्च का प्रकाशन कर दिया गया है.
ऐसे काम करेगा स्मार्ट बैंडेज
असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि इंसान के बालों के केरेटीन में कंडक्टिव प्रॉपर्टी मिलाकर केमिकल प्रोसेस से यह स्मार्ट बैंडेज तैयार किया गया है. जिसमें नैनोफाइबर्स के जरिए घाव भरने में ज्यादा मदद मिलेगी. इसका सीधा फायदा डायबिटीज के मरीजों को मिलेगा. जिन्हें घाव भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
नस भी जोड़े जा सकेंगे
टीम नैनो फाइबर तकनीक का उपयोग करके इंसानी नसों को जोड़ने के लिए भी यह तकनीक कारगर साबित हो. इसके लिए काम कर रही है. जल्द से जल्द इस मामले में भी बड़ी सफलता हासिल हो सकती है. नैनो फाइबर्स तैयार करने के लिए इ स्पिन नैनो टेक्नोलॉजी मशीन का उपयोग किया जाता है. जिसकी सहायता से नैनो टेक्नोलॉजी के फाइबर्स तैयार की जाते हैं.