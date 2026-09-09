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ग्लोबल टेंडर की जगह बिहार में फिर से छोटे टेंडर, अक्टूबर में जारी हो सकती है निविदा

बिहार में अब ग्लोबल टेंडर की जगह ग्रामीण पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए छोटे टेंडर जारी होंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Sunil Kumar
ग्लोबल टेंडर पर बिहार सरकार का फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 5:47 PM IST

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पटना: अशोक चौधरी जब ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, तब हजारों करोड़ के ग्लोबल टेंडर की बात कही गई है लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार ने सभी टेंडर को रद्द कर नए सिरे से टेंडर निकालने का फैसला लिया है. 237 पुल और 1361 सड़कों के लिए फिर से नई निविदा जारी होगी. ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि सभी टेंडर को रद्द कर दिया गया है और नए से टेंडर निकाला जाएगा.

ग्लोबल टेंडर की चर्चा क्यों हुई थी?
विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ कई योजनाओं की निविदा निकाली गई और उस समय विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी ग्लोबल टेंडर को लेकर काफी विरोध जताया. हालांकि बाद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ग्लोबल टेंडर नहीं नेशनल टेंडर निकाला गया है, जिससे जल्दी से जल्दी काम हो सके. सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे.

ग्लोबल टेंडर की जगह छोटे टेंडर (ETV Bharat)

सम्राट कैबिनेट ने फैसला पलटा
अपने ही विधायकों के विरोध के बाद सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार के अनुसार सभी टेंडर को रद्द कर दिया गया है. अब नए सिरे से टेंडर निकाला जाएगा. सबसे बड़ी बात ये कि कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही तामझाम के साथ योजनाओं का शिलान्यास किया था.

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सम्राट चौधरी के साथ सुनील कुमार (ETV Bharat)

"ग्लोबल टेंडर को रद्द करने पर तो कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है. उन सब योजनाओं को पूरा किया जाएगा, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था. सरकार अपने संसाधन के हिसाब से उस पर काम करेगी. बरसात बाद अक्टूबर से वह दिखेगा भी."- सुनील कुमार, मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग

खजाना खाली, इसलिए नहीं निकल रहे टेंडर?
टेंडर रद्द होने के बाद अब नया टेंडर निकल नहीं रहा है. विपक्ष के लोगों का कहना है कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए नया निविदा नहीं निकल रहा है. हालांकि बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमशी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है.

"छोटे ठेकेदारों के हित में यह फैसला लिया गया है और विधायकों की डिमांड पर ही सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है. छोटे ठेकेदारों को इससे आने वाले समय में लाभ मिलेगा और सम्राट चौधरी की सरकार तो विकास के लिए ही काम कर रही है."- प्रो. अजफर शमशी, प्रवक्ता, बीजेपी

क्या बोले ठेकेदार?
पहले हजारों करोड़ के टेंडर को रद्द किया गया और अब टेंडर नहीं निकलने से ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ी हुई है. खासकर छोटे ठेकेदार परेशान हैं, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है. पटना जिले में ठेकेदारी करने वाले सत्येंद्र यादव का कहना है कि टेंडर नहीं निकलने से बहुत दिक्कत है. सरकार को जल्द फैसला लेना होगा.

"हम लोग इंतजार कर रहे हैं. सरकार का फैसला सही है लेकिन टेंडर नहीं निकलने से हम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है. सुचारु ढंग से कामकाज नहीं हो रहा है."- सत्येंद्र यादव, ठेकेदार

क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि जब ग्रामीण कार्य विभाग ने एक साथ कई योजनाओं का टेंडर निकाला था तो उसको लेकर काफी विरोध हुआ था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने ग्लोबल टेंडर के फायदे गिनाए थे. हालांकि ग्लोबल टेंडर का मतलब ऐसा नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एजेंसी टेंडर लिया हो. वह टेंडर देश के लोगों ने ही लिया था लेकिन बड़े ठेकेदारों ने लिया था और जिस पर काफी बवाल हुआ.

क्या था ग्लोबल टेंडर?
असल में ग्रामीण कार्य विभाग ने जो टेंडर निकला था, वह कई योजनाओं का एक साथ पैकेज मिलाकर निकाला गया था. इसलिए उसे ग्लोबल टेंडर का नाम दिया गया था. यह कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेंडर नहीं निकाला गया था. नेशनल स्तर पर ही टेंडर था लेकिन कई बड़े ठेकेदारों ने उसे मिलकर लिया था. हालांकि इससे छोटे ठेकेदारों के लिए परेशानी बढ़ गई थी.

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पुल और सड़क निर्माण के लिए छोटे टेंडर (ETV Bharat)

आगे सरकार की क्या रणनीति?
अब ग्रामीण कार्य विभाग 50 करोड़ तक की योजनाओं का टेंडर निकालेगा. 237 पुल और 1360 सड़कों का टेंडर फिर से अलग अलग पैकेज में निकाला जाएगा.

चुनाव से पहले नीतीश ने की थी शुरुआत
17 जुलाई 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत 21406.36 करोड़ रुपये की लागत वाले 11346 पथों और 730 पुलों का कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया. अब इसमें से कितनी योजनाओं का टेंडर रद्द किया गया है. इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने यह जरूर कहा है कि नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था, उन सब का निर्माण किया जाएगा.

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नीतीश कुमार के साथ सुनील कुमार (ETV Bharat)

विवाद पर अशोक चौधरी ने दी थी सफाई
ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी कि ग्रामीण कार्य विभाग ने अपनी परियोजनाओं के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किया है, नेशनल बिडिंग की है. इसे लेकर विपक्ष अनाप-शनाप आरोप लगा रहा है.

उन्होंने कहा, 'ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में प्रखंडवार 11 प्रकार के पैकेज तैयार कर 1038 परियोजनाओं के टेंडर आमंत्रित किये गये हैं. इसमें शून्य से पांच करोड़ के पैकेज से लेकर 50 से 55 करोड़ तक के पैकेज हैं. इसमें 7 साल तक मेंटेनेंस का भी प्रावधान है यह फैसला इसलिए लिया गया है कि ग्रामीण सड़कें अच्छी हो और उनका जल्दी निर्माण हो सके.'

सरकार को क्यों फैसला बदलना पड़ा?
विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए बदला, क्योंकि छोटे ठेकेदार चुनाव में काफी मदद करते हैं. विधायकों से छोटे ठेकेदारों का सीधा संबंध रहता है. छोटे ठेकेदार स्थानीय स्तर पर लोगों को काम उपलब्ध कराते हैं लेकिन जब बड़ी राशि के पैकेज वाले टेंडर निकलता है तो उसमें बिहार के ठेकेदार भाग नहीं ले पाते हैं.

"केवल विपक्ष के विधायकों ने ही विरोध नहीं किया था, सत्ता पक्ष के विधायको ने ज्यादा विरोध जाताई थी. विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी जब एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई थी तो उसमें भी कई विधायकों ने विरोध जताते हुए छोटे ठेकेदारों के हित में फैसला लेने का आग्रह किया था. अशोक चौधरी से ग्रामीण कार्य विभाग लेने के पीछे टेंडर बड़ा कारण था क्योंकि उस समय विपक्ष के तरफ से बड़े लेनदेन के आरोप लगाए गए थे."- प्रो. रणधीर कुमार, विशेषज्ञ

ग्रामीण सड़कों की क्या है स्थिति?
बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 3 लाख किलोमीटर के आसपास है, जिसमें नेशनल हाईवे लगभग 6,389 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग लगभग 4,006 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें लगभग 16,784 किलोमीटर और 1 लाख 20000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं. इन सड़कों के चौड़ीकरण की योजना बनाई जा रही है. वहीं नई सड़कें और पुलों का भी निर्माण किया जाना है. 25000 करोड़ की लागत से सड़कों के मरम्मत का कार्य भी किया जाना है.

मानसून के बाद क्या खत्म होगा इंतजार
सरकार का खजाना खाली है, इसलिए छोटे टेंडर भी फिलहाल नहीं निकल जा रहे हैं. ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार की मानें तो मानसून का समय है. मानसून की समाप्ति के बाद और संसाधन की उपलब्धता के आधार पर टेंडर निकलेगा. यानी जो टेंडर कैंसिल हुए हैं, अब नए सिरे से छोटे-छोटे लगभग 50 करोड़ तक की योजनाओं के टेंडर निकाले जाएंगे और लोकल स्तर पर ही लोगों को काम दिया जाएगा.

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