लखनऊ सहित UP के कई शहरों में बसते हैं छोटे-छोटे महाराष्ट्र, शिवाजी जयंती पर दिखेगा मराठा कलर
यूपी में मराठी समुदाय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती 19 फरवरी को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 11:11 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बसे मराठी समुदाय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती 19 फरवरी को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं. लखनऊ सहित विभिन्न शहरों में छोटे-छोटे 'महाराष्ट्र' बसे हैं. जहां मराठी परिवार सदियों से बसकर व्यापार-व्यवसाय चला रहे हैं. लखनऊ में बुलियन (सोने-चांदी) का कारोबार मुख्य रूप से इन्हीं परिवारों के हाथों में है.
महाराष्ट्र में भले ही उत्तर भारत के लोगों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा की ओर से तकलीफों का सामना करना पड़ा हो मगर कभी भी उत्तर प्रदेश में मराठा समाज के लोगों को दिक्कत नहीं हुई. यह बात अलग है कि उनका समय-समय पर अतिरिक्त सम्मान जरूर मिला है.
बता दें कि यहां शिवाजी जयंती पर कभी कोई परेशानी नहीं हुई; बल्कि भव्य आयोजन, शोभायात्रा, पूजन-अभिषेक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. यह उत्सव यूपी-महाराष्ट्र के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है, जहां शिवाजी महाराज की वीरता, स्वराज्य स्थापना और रामभक्ति की भावना दोनों राज्यों में समान रूप से पूजनीय है. ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक सद्भाव को मजबूत करते हैं.
यूपी और महाराष्ट्र का बहुत पुराना है जुड़ाव
झांसी में मराठों का प्रभाव 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ. बुंदेला राजा छत्रसाल ने मुगलों से बचाव के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद मांगी थी . 1732-34 में मदद के बदले छत्रसाल ने झांसी के साथ राज्य का एक तिहाई हिस्सा मराठों को सौंप दिया था. मराठों ने झांसी किले को मजबूत किया, नरो शंकर जैसे सूबेदार नियुक्त किए और क्षेत्र का विकास किया. बाद में यह मराठा सूबेदारी बनी, जिसके वंशजों ने शासन किया.
झांसी के बाद बिठूर में बसे मराठा
उत्तर प्रदेश के बिठूर में मराठों का आगमन 1818 में तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के बाद हुआ था. पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने हार के बाद पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर दिया था. वहाँ उन्होंने अपना दरबार स्थापित किया और कई मराठी परिवार बस गए. बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर को मुख्य केंद्र बनाया, जहाँ से क्रांति की योजना बनी. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इसी परिवार का हिस्सा थीं. जिनका विवाह झांसी में हुआ था.
सतारा के सूखे से प्रभावित होकर 1952 में मराठी कारीगर पहुंचे उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में महाराष्ट्र में सोने-चांदी को रिफाइन करने वाले कारीगर 1952 में महाराष्ट्र के सतारा में भयानक सूखे से प्रभावित होकर पहुंचे थे. मुख्य रूप से यह लोग वाराणसी आगरा और लखनऊ में आकर बसे. धीरे-धीरे अन्य छोटे शहरों में पहुंचना शुरू हुई और इस समय, मराठियों की आबादी उत्तर प्रदेश में 3 लाख के करीब है. सबसे बड़ी संख्या वाराणसी में है.
लखनऊ में सोने-चांदी के कारोबार में लगभग 5000 से अधिक मराठी परिवार जुड़े हुए हैं. उत्तर प्रदेश मराठी समाज के अध्यक्ष उमेश पाटिल ने बताया कि हम सब सतारा से यहां आए थे. हम उत्तर प्रदेश में चांदी और सोने को रिफाइंड करने वाले पहले कारीगर थे. करीब 30 साल पहले हम बुलियन कारोबार में भी उतर आए.
उन्होंने कहा कि कभी भी हमको उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई हम शिवाजी जयंती मनाते रहे और हम गणित उत्सव भी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं. चौक के रहने वाले..... ने बताया कि हमको कभी उत्तर प्रदेश में उसे तरह की कोई परेशानी नहीं हुई जैसी महाराष्ट्र में कभी-कभी उत्तर भारतीयों को हो जाती है.
सोने-चांदी के कारोबारी ने बताया कि हम गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं. बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा माहौल हो जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश से मराठा समाज के लोग लखनऊ पहुंचने हैं. उन्होंने बताया कि शिवाजी जयंती समारोह जोरदार तरीके से बनाया जाएगा. इसके लिए हम जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें - लखनऊ में भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान कार्यशाला, बूथ स्तर पर प्रशिक्षित किए जाएंगे कार्यकर्ता