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गाजियाबाद में गैस एजेंसियों पर छोटे सिलेंडर मिलना शुरू; ब्लैक में खरीदने की परेशानी खत्म

गाजियाबाद में संचालित 96 गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि पांच किलो के छोटे गैस सिलेंडर की सुचारू रूप से आपूर्ति की जाए.

गाज़ियाबाद में गैस एजेंसियों पर छोटे सिलेंडर मिलना शुरू
गाज़ियाबाद में गैस एजेंसियों पर छोटे सिलेंडर मिलना शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 6:45 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो देश के अलग-अलग हिस्सों से यहां नौकरी व रोजगार की तलाश में आते हैं. उनमें से बड़ी संख्या में लोगों के पास स्थाई आवास या आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण घरेलू रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में उन्हें ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है, जो उन्हें महंगा पड़ता है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अब जिले में एक नई पहल की शुरुआत की गई है. जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

जिला पूर्ति विभाग ने गाजियाबाद में संचालित सभी 96 गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि पांच किलो के छोटे गैस सिलेंडर की सुचारू रूप से आपूर्ति की जाए. इस फैसले के बाद अब ऐसे लोग जिनके पास सामान्य गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, वह आसानी से नजदीकी गैस एजेंसी पर पांच किलो का सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे. खास बात यह है कि पांच किलो गैस वाला सिलेंडर लेने के लिए लोगों को किसी प्रकार की बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी.

गाज़ियाबाद में गैस एजेंसियों पर छोटे सिलेंडर मिलना शुरू (ETV Bharat)

पांच किलो का गैस सिलेंडर लेने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा. सेल्फ डिक्लेरेशन में बताना होगा कि उपभोक्ता के पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है. इसके साथ आधार कार्ड देना होगा. 1500 रुपए चुकाने के बाद छोटा गैस सिलेंडर ले सकते हैं. जिसमें से तकरीबन 560 रुपए का सिलेंडर बाकी रकम सिक्योरिटी की रहेगी. जिला पूर्ति विभाग द्वारा तमाम गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पांच किलो के छोटे सिलेंडर को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके.

जिला पूर्ति विभाग ने गाजियाबाद में संचालित सभी 96 गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं
जिला पूर्ति विभाग ने गाजियाबाद में संचालित सभी 96 गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं (ETV Bharat)

विभाग द्वारा सभी एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने का दावा किया गया है और आने वाले दिनों में इसकी नियमित निगरानी की जाएगी. विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वह अधिकृत एजेंसियों से ही सिलेंडर प्राप्त करें.

गाज़ियाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, सभी गैस एजेंसी ऊपर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. कार्यक्रम का आयोजन कर प्रवासी लोगों को छोटा सिलेंडर वितरण भी किया गया है. ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं या फैक्ट्रियां हैं, वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूर इसका लाभ उठा सकें.

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