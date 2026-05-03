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चारधाम यात्रा में 'छोटू' बना संकटमोचक, यात्रा रूट पर 5 किलो सिलेंडर की रिकॉर्ड डिमांड

इसी चुनौती के बीच एक छोटा सा विकल्प बड़ी राहत बनकर सामने आया, जो 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर था, जिसे आमतौर पर छोटू सिलेंडर कहा जाता है. यह छोटा सिलेंडर इस संकट के समय में एक बड़े समाधान के रूप में उभरा, जहां बड़े सिलेंडरों की सप्लाई बाधित हो रही थी, वहीं छोटू सिलेंडर ने न केवल उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि यात्रा मार्ग पर छोटे व्यापारियों के लिए जीवनरेखा साबित हुआ.

यात्रा मार्ग पर हजारों छोटे-बड़े होटल, ढाबे, चाय की दुकानें और अस्थायी स्टॉल संचालित होते हैं. ये सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान श्रद्धालुओं को भोजन और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं. लेकिन व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी के चलते इनकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ना शुरू हो गया. कई जगहों पर गैस की कमी के कारण खाना बनाने में दिक्कतें आने लगीं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

चारधाम यात्रा की बात करें तो 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए. यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर करीब 6 लाख 50 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन का सीधा असर यात्रा मार्ग पर मौजूद सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर पड़ता है. खासकर खान-पान की व्यवस्था, जो पूरी तरह गैस सिलेंडरों पर निर्भर होती है, इस संकट के कारण प्रभावित होने लगी.

दरअसल, वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित होने के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा. इसका सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों पर पड़ा, जिनका उपयोग होटल, ढाबों और छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होता है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई स्थानों पर व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई सीमित कर दी गई. ऐसे समय में जब चारधाम यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, यह संकट सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया.

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हर साल न केवल आस्था का बड़ा केंद्र होती है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार का भी महत्वपूर्ण आधार बनती है. इस साल भी यात्रा अपने निर्धारित समय पर शुरू हुई, लेकिन इसकी शुरुआत के साथ ही एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने सरकार से लेकर स्थानीय व्यापारियों तक सभी की चिंता बढ़ा दी, ये थी एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी. दरअसल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों खासकर ईरान-अमेरिका तनाव के बाद पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर पड़े असर का सीधा प्रभाव भारत तक पहुंचा और इसका असर चारधाम यात्रा पर भी साफ दिखाई दिया.

खास बात यह भी है कि छोटू की आपूर्ति गढ़वाल से लेकर कुमाऊं क्षेत्र तक की जा रही है, लेकिन राज्यभर में हो रही कुल आपूर्ति का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले चारधाम यात्रा रूट पर ही भेजा जा रहा है. इससे यह साफ होता है कि यात्रा की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए सप्लाई मैनेजमेंट को उसी अनुसार ढाला गया है.

छोटू सिलेंडर की सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का वजन और आसान परिवहन है. पहाड़ी इलाकों में जहां बड़े सिलेंडरों को ले जाना मुश्किल होता है, वहां यह छोटा सिलेंडर आसानी से पहुंचाया जा सकता है. यही कारण है कि यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों, चाय की दुकानों और छोटे स्टॉल संचालकों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. कम खपत वाले व्यवसायों के लिए यह किफायती भी है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी राहत मिल रही है.

आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 18 हजार छोटू सिलेंडर यात्रा मार्ग पर वितरित किए जा चुके हैं। यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि इस छोटे सिलेंडर की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है. पहले जहां इन सिलेंडरों का उपयोग सीमित था, वहीं अब यह यात्रा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर 70 प्रतिशत की सीमा तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया. हालांकि कंपनी का दावा है कि वे इससे भी अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं. अधिकारियों का यह भी कहना है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी पंजीकृत उपभोक्ता को गैस की कमी का सामना न करना पड़े.

सरकार भी इस स्थिति को लेकर लगातार सक्रिय रही है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात कर चारधाम यात्रा मार्ग पर एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता जाहिर की थी. इसके बाद आपूर्ति प्रबंधन में सुधार के निर्देश दिए गए और खासतौर पर छोटू सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया. इसका असर भी देखने को मिला और यात्रा मार्ग पर गैस संकट काफी हद तक नियंत्रित हुआ.

छोटू सिलेंडर की बढ़ती लोकप्रियता ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों के लिए यह एक स्थायी समाधान बन सकता है. जहां बड़े सिलेंडरों की आपूर्ति और परिवहन में दिक्कतें आती हैं, वहां छोटे सिलेंडर एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. इससे न केवल आपूर्ति आसान होगी, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा.

उधर एलपीजी के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान दिए जाने की कि जरूरत महसूस की जा रही है, जैसे कि सौर ऊर्जा या बायोगैस जैसे विकल्प, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी हो सकते हैं. इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि आपूर्ति पर निर्भरता भी कम होगी. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह छोटा सिलेंडर स्थायी रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरतों का हिस्सा बन पाता है या नहीं. फिलहाल के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार की चारधाम यात्रा में छोटू ही सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ है.

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