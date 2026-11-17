क्या है पीएम स्वनिधि योजना, डिप्टी सीएम अरुण साव ने गिनाए इसके फायदे
पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 6:07 PM IST
बिलासपुर: ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों की मेहनत को पीएम स्वनिधि योजना ने पूंजी का सहारा दिया है. यह बातें डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में कही. उन्होंने कहा कि कभी साहूकारों का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाने वाली कमाई अब कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है.
पीएम स्वनिधि योजना का संभाग स्तरीय सम्मेलन
बिलासपुर में पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. उस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव इस योजना के फायदे गिना रहे थे. अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत बनें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें. एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा.
"बिना गारंटी के मिलता है लोन"
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि छोटे व्यवसायियों का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा होता है. पहले कारोबार के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था. कोरोना काल में इन परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया. प्रधानमंत्री ने उनकी कठिनाइयों को समझा और वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की.
बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध होने से लाखों पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार फिर खड़ा करने और आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है. राज्य में अब तक 1.23 लाख से अधिक हितग्राहियों को 282 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है. योजना में बिना गारंटी ऋण के साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
समय पर लोन चुकाने का होता है फायदा- अरुण साव
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं. उन्होंने हितग्राहियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नियमित भुगतान कर अगले चरण का लाभ लें, आमदनी बढ़ाएं और बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ाएं. सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ें, ताकि पूरा परिवार सक्षम बने. उन्होंने डिजिटल लेनदेन अपनाने और पात्र हितग्राहियों के लिए उपलब्ध 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया.
सफल विक्रेताओं का हुआ सम्मान
उप मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और इसके पोस्टर का विमोचन किया. उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से व्यवसाय करने में सुविधा होगी. हितग्राहियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया. उन्होंने उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया, बिक्री और आमदनी के बारे में आत्मीयता से चर्चा की तथा कारोबार बढ़ाने के उनके प्रयासों का उत्साहवर्धन किया. इस अवसर पर हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स वितरित किए गए. सफल पथ विक्रेताओं और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित किया गया.
अब पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने इन उपलब्धियों के लिए नगरीय निकायों, बैंकर्स, अधिकारियों और हितग्राहियों को बधाई दी.