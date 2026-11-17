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क्या है पीएम स्वनिधि योजना, डिप्टी सीएम अरुण साव ने गिनाए इसके फायदे

पीएम स्वनिधि योजना पर सम्मेलन ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों की मेहनत को पीएम स्वनिधि योजना ने पूंजी का सहारा दिया है. यह बातें डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में कही. उन्होंने कहा कि कभी साहूकारों का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाने वाली कमाई अब कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है.

पीएम स्वनिधि योजना का संभाग स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. उस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव इस योजना के फायदे गिना रहे थे. अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत बनें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें. एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा.