कार के डैशबोर्ड में छिपा रखा था लाखों का स्मैक, बिहार पुलिस के सामने धरी रह गई तस्करों की चालाकी

पूर्णिया : बिहार की पूर्णिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक कार को रोककर पश्चिम बंगाल से आ रही स्मैक की बड़ी खेप को पकड़ा है. तस्कर इसे बंगाल के रास्ते पूर्णिया होते हुए मधेपुरा ले जा रहे थे. तभी पुलिस ने आरोपियों की कार से स्मैक बरामद कर लिया.

लाखों की स्मैक जब्त : आरोपी इतने शातिराना तरीके से स्मैक की खेप लेकर जा रहे थे कि पहले लगा कि कार में कुछ भी नहीं है, लेकिन गहराई से जांच की गई तो कार से 1.90 किलो स्मैक बरामद हुई. कार के डैश बोर्ड जहां पर लोग मूर्ति या फिर फ्लैग लगाते हैं वहीं पर छिपा कर रखा गया था.

पूर्णिया पुलिस को बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)

"हमें सूचना मिली थी कि बंगाल से नशे की खेप आ रही है जिसकी आसूचना पर हमारी ओर से टीम का गठन किया गया. टीम ने कार को रोककर जांच की तो कार के डैश बोर्ड से 1.9 किलो स्मैक मिली है. इसकी मार्केट में कीम 18 से 38 लाख रुपए के करीब है. खेप को पूर्णिया के रास्ते मधुबनी ले जाया जाने वाला था. इस मामले में स्मैक समेत दो तस्करों को दबोचा है. जबकि इस्तेमाल में लाई गई कार और मोबाइल को भी जब्त किया है. और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जिनपर जांच के बाद छापामार कार्रवाई करेंगे."- स्वीटी सहरावत, एसपी, पूर्णिया