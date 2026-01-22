ETV Bharat / state

कार के डैशबोर्ड में छिपा रखा था लाखों का स्मैक, बिहार पुलिस के सामने धरी रह गई तस्करों की चालाकी

पूर्णिया पुलिस ने बंगाल से बिहार आ रही स्मैक की खेप को पकड़ा है. पुलिस अब मुख्य सरगना को दबोचने की तैयारी में है-

पकड़े गए दो स्मैक तस्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 22, 2026 at 3:05 PM IST

पूर्णिया : बिहार की पूर्णिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक कार को रोककर पश्चिम बंगाल से आ रही स्मैक की बड़ी खेप को पकड़ा है. तस्कर इसे बंगाल के रास्ते पूर्णिया होते हुए मधेपुरा ले जा रहे थे. तभी पुलिस ने आरोपियों की कार से स्मैक बरामद कर लिया.

लाखों की स्मैक जब्त : आरोपी इतने शातिराना तरीके से स्मैक की खेप लेकर जा रहे थे कि पहले लगा कि कार में कुछ भी नहीं है, लेकिन गहराई से जांच की गई तो कार से 1.90 किलो स्मैक बरामद हुई. कार के डैश बोर्ड जहां पर लोग मूर्ति या फिर फ्लैग लगाते हैं वहीं पर छिपा कर रखा गया था.

पूर्णिया पुलिस को बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)

"हमें सूचना मिली थी कि बंगाल से नशे की खेप आ रही है जिसकी आसूचना पर हमारी ओर से टीम का गठन किया गया. टीम ने कार को रोककर जांच की तो कार के डैश बोर्ड से 1.9 किलो स्मैक मिली है. इसकी मार्केट में कीम 18 से 38 लाख रुपए के करीब है. खेप को पूर्णिया के रास्ते मधुबनी ले जाया जाने वाला था. इस मामले में स्मैक समेत दो तस्करों को दबोचा है. जबकि इस्तेमाल में लाई गई कार और मोबाइल को भी जब्त किया है. और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जिनपर जांच के बाद छापामार कार्रवाई करेंगे."- स्वीटी सहरावत, एसपी, पूर्णिया

पकड़े गए तस्करों का आपराधिक इतिहास : पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने बताया कि पकड़े गए दो तस्करों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है. पूछताछ में दोनों तस्करों ने कई लोगों का नाम उजागर किया है. एसपी ने बताया कि जल्द ही जांच के बाद सख्त कार्रवाई बिहार पुलिस करेगी.

स्वीटी सहरावत, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया (ETV Bharat)

''पकड़े गए दोनों तस्करों का आपराधिक इतिहास रहा है. जिन लोगों ने बंगाल भेजकर इनसे स्मैक की खेप मंगवा रहे थे इन्होंने उनका भी नाम बताया है. जिस व्यक्ति का नाम इनके द्वारा सामने लाया गया है उसका भी आपराधिक इतिहास है. इसपर हम लोग काम कर रहे हैं. साक्ष्य संकलित करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी.''- स्वीटी सहरावत, एसपी, पूर्णिया

गिरोह की तलाश में बिहार पुलिस : फिलहाल पुलिस जांच के आधार पर स्मैक तस्करी के गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. देखना ये है कि आखिर कब तक पुलिस मुख्य सरगना तक पहुंचती है और उसे सलाखों के पीछे डालती है.

संपादक की पसंद

