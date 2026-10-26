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बनबसा नेपाल बॉर्डर पर स्मैक के साथ इनामी नशा तस्कर गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में था वांछित

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. एसओजी टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास जंगल में चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से 18.08 ग्राम स्मैक बरामद की.