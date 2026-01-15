ETV Bharat / state

निजी बस के जरिए जयपुर से पार्सल में मंगवाई स्मैक, सीकर में बेचने की थी तैयारी, 2 आरोपी गिरफ्तार

स्मैक को निजी बस के जरिए सीकर में मंगवाया. कुल 50.92 ग्राम स्मैक की 2000 पुड़िया बनाकर ऊंचे दामों में बेचने की तैयारी थी.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
सीकर: जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने सोमवार देर रात प्राइवेट बस लोक परिवहन के माध्यम से सप्लाई हो रही स्मैक का बड़ा नेटवर्क उजागर करते हुए 50.92 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया. करीब ढाई लाख रुपए कीमत की स्मैक से लगभग 2000 टोकन (पुड़िया) बनाए जाने की संभावना जताई गई है. पुलिस ने इसे जिले में स्मैक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के मुताबिक घटना 14 जनवरी की रात कोतवाली थाना क्षेत्र की नोर्थ पुलिस चौकी फतेहपुर रोड स्थित नाकाबंदी के दौरान सामने आई. नाकाबंदी के दौरान एक टीवीएस मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस को देखकर दोनों युवक अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें डिटेन कर लिया. पूछताछ एवं तलाशी में उनके कब्जे से कुल 50.92 ग्राम स्मैक बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमीन (37) पुत्र असगर और मोहम्मद साहिल (20) पुत्र मोहम्मद फिरोज के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से स्मैक की सप्लाई में सक्रिय थे. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि स्मैक को प्राइवेट बस के जरिए जयपुर से पार्सल में मंगवाया गया था. पार्सल को बस ड्राइवर को घड़ी का पार्सल बता कर सौंपा गया. आरोपियों ने बस से यह पार्सल पिपराली सर्किल पर उतारा और उसे मोटरसाइकिल से आगे कुबा मस्जिद क्षेत्र तक ले जाया जा रहा था. इसी बीच पुलिस की नाकाबंदी में यह खुलासा हुआ. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद स्मैक को शहर के विभिन्न इलाकों सहित बाहरी स्थानों तक सप्लाई किया जाना था. बरामद मात्रा से करीब 2 हजार पुड़िया बनाई जा सकती थीं, जिन्हें नशे के आदी लोगों तक ऊंचे दामों पर बेचा जाता. इससे आरोपी को बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ मिलता.

पुलिस के मुताबिक आरोपी प्राइवेट लोक परिवहन को सप्लाई चेन की तरह उपयोग करते थे ताकि पुलिस और मुखबिर नेटवर्क को भ्रमित किया जा सके. नशे की आपूर्ति के लिए यह तरीका काफी सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि पार्सल की मॉनिटरिंग बेहद मुश्किल रहती है. पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है. कोतवाली थाना पुलिस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है.

