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45 लाख की स्मैक के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार, अंतरराज्यीय हथियार तस्कर भी चढ़ा हत्थे

रुद्रपुर: जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अंतर्गत ANTF (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) और कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस की संयुक्त टीम ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के अटरिया-सिडकुल रोड स्थित सिडकुल ढाल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 150 ग्राम अवैध स्मैक, एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ. बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 45 लाख रुपये आंकी गई है.

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुनील कुमार (36 वर्ष), पुत्र भीकम लाल मौर्या, निवासी ग्राम कैमुआ, थाना भमोरा, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रह रहा था. जांच में सामने आया कि आरोपी फैक्ट्री में काम करने की आड़ में रुद्रपुर क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करता था. पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह यह नशीला पदार्थ अपने साथी आशु ठाकुर, निवासी फुलसुंगी, रुद्रपुर से लाता था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. वो साल 2014 में थाना पंतनगर क्षेत्र में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है.

उसके खिलाफ वर्तमान में कोतवाली ट्रांजिट कैंप में FIR NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एसएसपी अजय गणपति ने इस सफलता पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाने में सभी का सहयोग मिल सके.