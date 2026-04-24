बूंद-बूंद में समझदारी की झलक, एंटीक बर्तन सिखाते थे जल संरक्षण का असली विज्ञान
60 से 100 साल पुराने ऐसे एंटीक बर्तनों का कलेक्शन अपने आप में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पानी बचाने की जीवनशैली का देते हैं संदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 9:10 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 9:25 PM IST
भोपाल: भारत समेत विश्व के सभी देश गहराते जल संकट से परेशान हैं. लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखा संग्रह आज के जल संकट के दौर में आइना बनकर उभर रहा है. शाहजहांनाबाद में रहने वाले एसएम हुसैन के पास 60 से 100 साल पुराने ऐसे एंटीक बर्तनों का कलेक्शन है, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पानी बचाने की जीवनशैली का संदेश देते हैं. ये बर्तन बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज कम संसाधनों में भी पानी का सम्मान करते थे और हर बूंद का सदुपयोग करना जानते थे.
एंटीक बर्तनों में छिपा जल संरक्षण का विज्ञान
एसएम हुसैन के कलेक्शन में शामिल पुराने लोटे, वजू के बर्तन, शेविंग कप और पूजा में उपयोग होने वाले पात्र सिर्फ उपयोगी वस्तुएं नहीं थे, बल्कि एक सोच और संस्कृति का हिस्सा थे. हुसैन बताते हैं कि पहले एक छोटे से लोटे से ही पूरा वजू हो जाता था. वहीं आज लोग नल खोलकर बेवजह पानी बहाते हैं. इन बर्तनों का आकार और डिजाइन इस तरह बनाया जाता था कि कम पानी में अधिक काम हो सके. यह अपने आप में जल संरक्षण का व्यवहारिक विज्ञान था.
तब लोगों की जीवनशैली का हिस्सा थी सादगी
पुराने समय में शेविंग जैसे काम भी एक छोटे कप के पानी से हो जाते थे. आज के समय में जहां लोग लगातार बहते नल के नीचे ऐसे काम करते हैं, वहां यह अंतर साफ दिखाई देता है. हुसैन कहते हैं कि यह केवल तकनीक का फर्क नहीं, बल्कि सोच और संस्कार का अंतर है. पहले लोग पानी को जरूरत के अनुसार उपयोग करते थे, जबकि आज उसकी बर्बादी आम बात हो गई है.
संस्कारों से जुड़ा था पानी का सम्मान
इन एंटीक बर्तनों की केवल उपयोगिता ही नहीं थी, बल्कि इनसे आध्यात्मिकता और संस्कार भी जुड़े थे. हुसैन एक खास बर्तन का जिक्र करते हैं, जिसमें धार्मिक पंक्तियां लिखी होती थीं. उसमें पानी डालकर पीना केवल प्यास बुझाना नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ा अनुभव था. इसी तरह पूजा में उपयोग किए जाने वाले छोटे लोटे भी यह सिखाते थे कि सीमित पानी में भी श्रद्धा पूरी की जा सकती है.
बर्बादी नहीं, पुनः उपयोग की परंपरा
हुसैन अपने बचपन की एक घटना साझा करते हुए बताते हैं कि उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता था. वे लोग पूजा के बाद बचे पानी को फेंकते नहीं थे, बल्कि उसे पक्षियों के लिए रखे पात्र में डाल देते था. इसी तरह हाथ धोने के दौरान इस्तेमाल किया गया पानी भी सिलाबची नाम के बर्तन में इकट्ठा कर पेड़-पौधों में डाल दिया जाता था. यह परंपरा दिखाती है कि उस समय पानी का हर संभव पुनः उपयोग किया जाता था.
डिजाइन में छिपी थी दूरदर्शिता
एसएम हुसैन के अनुसार एंटीक बर्तनों की डिजाइन भी बेहद सोच-समझकर तैयार की जाती थी. छोटे आकार, सीमित क्षमता और उपयोग के हिसाब से बनाए गए ये बर्तन अनावश्यक पानी के उपयोग को खुद ही नियंत्रित करते थे. इसके विपरीत आज बड़े प्लास्टिक के बर्तनों ने पानी की खपत बढ़ा दी है. हुसैन मानते हैं कि पुराने डिजाइन में ही जल संरक्षण का मूल मंत्र छिपा था.
सिर्फ बर्तन नहीं, विरासत का खजाना
हुसैन कहते हैं कि आज जब जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, तब यह एंटीक कलेक्शन हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकेत देता है. पानी हमें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि हम खुद पानी का सम्मान करना भूल गए हैं. अगर हम फिर से वही आदतें और संस्कार अपनाएं, तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है. बता दें कि एसएम हुसैन के पास इन एंटीक बर्तनों के अलावा दुनियाभर के पुराने सिक्कों का भी बड़ा संग्रह है.