संभल में एसएम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य का आपत्तिजनक बयान; DM बोले- लिया जाएगा स्पष्टीकरण

जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इस मामले में प्राचार्य का स्पष्टीकरण लिया जाएगा.

एसएम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य का आपत्तिजनक बयान
एसएम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य का आपत्तिजनक बयान (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 9:07 PM IST

संभल : जिले में एसएम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य एक बार फिर नए विवाद में घिर गए हैं. छात्रसंघ चुनाव के लिए पहुंचे छात्रों के बीच उन्होंने आपत्तिजनक बयान दे दिया है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि प्राचार्य से स्पष्टीकरण लिया जाएगा.


छात्रों से बातचीत के दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉ. दानवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में प्राचार्य यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 'यह निगाह मिलाकर सबसे जो यहां पर आ पाया हूं न वो सिर्फ इसलिये मैं खुले दिल का आदमी हूं और मेरा खुला व्यक्तित्व है. मैं बहुत फ्रेंकली कह रहा हूं.' इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान भी दिया. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

'छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पहुंचे थे छात्र' : प्राचार्य डॉक्टर दानवीर सिंह यादव ने बताया कि शनिवार को उनके पास कुछ छात्र कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने छात्रों को जो कुछ कहा समझाने के उद्देश्य से कहा था. कॉलेज में अनुशासन बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि जो लोग गलत काम करते हैं, वह छुपकर गलत करते हैं. उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वह जो भी काम करते हैं, खुलेआम करते हैं.

इस मामले में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इस मामले में प्राचार्य का स्पष्टीकरण लिया जाएगा, आखिर उन्होंने इस तरह की बात किस आधार पर की.

