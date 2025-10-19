ETV Bharat / state

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को राहत, किस्तों में भी लगवा सकेंगे

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिए निर्देश, पावर कारपोरेशन ने जारी किया आदेश.

लखनऊः उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने दीपावली से पहले स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब किस्तों में भी स्मार्ट मीटर लगवाया जा सकेगा. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के मुताबिक, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम से उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. पावर कारपोरेशन ने इसका आदेश जारी कर दिया है.


दरअसल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस संबंध में शनिवार को पावर कारपोरेशन को निर्देश दिए थे. इसके बाद पावर कारपोरेशन ने किस्तों में दाम लेने के निर्देश दिया. साथ ही इसके लिए आदेश भी जारी किया. अपने आदेश में पावर कारपोरेशन ने कहा है कि कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जा रहे हैं. जो लोग मीटर का दाम एक बार में जमा करना चाहते हैं. वह इसकी कीमत एक बार में ही दे सकते है. वहीं उपभोक्ता को किस्तों में मीटर के दाम देने का विकल्प भी दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि कम आय वर्ग वाले उपभोक्ता नया बिजली कनेक्शन लेते हैं और उस समय हजार रुपए का भुगतान करते हैं. उन्हें 125 रुपये प्रति माह की दर से 60 माह तक किस्त अदा करना होगा. वहीं बाकी उपभोक्ता 12 किस्तों में मीटर के दाम का भुगतान कर सकते हैं. इस पर 12.50% का स्थानांतरित बकाया शुल्क भी वसूला जाएगा.

कारपोरेशन ने किस्तों में वसूली के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली को अवमानना माना है. अब कारपोरेशन के पास दो विकल्प है कि वह या तो आयोग के निर्णय तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का दाम न वसूले. अगर वसूली जारी रहती है तो आयोग के अंतिम निर्णय के मुताबिक आगे का फैसला होगा. अगर पावर कारपोरेशन वसूली के आदेश निरस्त करता है. तो किस्तों में शुल्क लेने का फैसला आयोग की रोक तक जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में अब तक लगे 35 लाख स्मार्ट मीटर, विभाग ने सभी मीटर सही से काम करने का किया दावा

यह भी पढ़ें: बिजली उपभोक्ताओं के लिये सिर दर्द बना स्मार्ट मीटर; बिलों में भारी बढ़ोतरी की आईं शिकायतें, अलीगढ़ में लगे 1 लाख मीटर

