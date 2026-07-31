ETV Bharat / state

भरतपुर में मानसून की सुस्त चाल से बढ़ी चिंता, अब तक औसत का सिर्फ 40% पानी बरसा

पिछले साल से करीब आधी बारिश: विभागीय आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई 2025 तक जिले में 434 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी थी, जबकि इस वर्ष इसी अवधि तक केवल 233 मिलीमीटर बारिश हुई है. यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 50 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. यही कारण है कि किसानों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग भी आगामी बारिश पर नजर बनाए हुए है.

जल संसाधन विभाग की अधिशासी अभियंता शालिनी सिंह ने बताया कि भरतपुर जिले की वार्षिक औसत वर्षा 581.24 मिलीमीटर है. इसके मुकाबले अब तक जिले में 233 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वार्षिक वर्षा का लगभग 40 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि मानसून सीजन अभी जारी है और अगले महीनों में अच्छी बारिश होने पर स्थिति में सुधार हो सकता है. हालांकि अब तक के रुझानों को देखते हुए संभावना है कि इस वर्ष वर्षा का आंकड़ा गत वर्ष से कम रह सकता है.

भरतपुर: जिले में इस बार मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है. जुलाई का अंतिम सप्ताह समाप्त होने के बावजूद बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई है. इसका असर खेतों, जलाशयों और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है. हालांकि मानसून के अभी लगभग एक से डेढ़ महीने शेष हैं और मौसम विभाग के साथ जल संसाधन विभाग को भी आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है, लेकिन अब तक के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मानसून पिछले वर्ष की तुलना में कमजोर बना हुआ है. वहीं जिले के बंध बारैठा को छोड़कर सभी बांध खाली हैं.

बांध बारैठा: जिले के सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में शामिल बांध बारैठा में भी बारिश का असर दिखाई देने लगा है. बांध की 52.67 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) जल भंडारण क्षमता के मुकाबले अब तक 30.47 एमसीएम पानी संग्रहित है. अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश होती है तो जलाशय की स्थिति और बेहतर होने की संभावना है, जिससे सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को भी राहत मिलेगी. फिलहाल प्रमुख बांध भी करीब 42% बांध खाली है .

कई खेतों में अब तक बुवाई नहीं हुई (ETV Bharat Bharatpur)

यह भी पढ़ें: रणथंभौर में तेज बारिश, बहकर मुख्य सड़क पर आए मगरमच्छ...देखें वीडियो

30 साल में मानसून का बदला मिजाज: जल संसाधन विभाग के वर्ष 1996 से 2025 तक के वर्षा आंकड़ों के अनुसार भरतपुर जिले की औसत वार्षिक वर्षा 581.24 मिलीमीटर रही है. इन 30 वर्षों में कई बार सामान्य से कहीं अधिक वर्षा हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने, जबकि कई वर्षों में बारिश सामान्य से काफी कम रहने के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा. रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1996 जिले के इतिहास में सबसे अधिक वर्षा वाले वर्षों में शामिल रहा. उस वर्ष 1036 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. विशेष रूप से 23 और 24 जून 1996 के दौरान मात्र 36 घंटे में 536 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिसके कारण जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी. इसी तरह 2003 में 716 मिलीमीटर और 2016 में 685 मिलीमीटर वर्षा दर्ज होने पर भी जिले में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए. इससे पहले 1966, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1995 और 1998 में भी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बन चुकी है.

कई वर्षों में सामान्य से कम रही बारिश: वर्षा रिकॉर्ड के अनुसार कई वर्षों में मानसून कमजोर भी रहा. सबसे कम वर्षा 2002 में केवल 280 मिलीमीटर दर्ज की गई. इसके अलावा 2017 में 305 मिलीमीटर, 2006 में 316 मिलीमीटर, 2015 में 319.87 मिलीमीटर, 2000 में 389 मिलीमीटर तथा 2007 में 394 मिलीमीटरवर्षा हुई, जो सामान्य से काफी कम रही. पिछले लगभग 15 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब छह वर्ष सामान्य से कम वर्षा वाले रहे हैं. वहीं 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई. खासतौर पर 2024 में 967.89 मिलीमीटर और 2025 में 837 मिलीमीटर वर्षा होने से जिले के अधिकांश बांधों और जलाशयों में पर्याप्त जलभराव हुआ था.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून: कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी

आगामी महीने तय करेंगे मानसून की तस्वीर: फिलहाल जिले में 233 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी है और मानसून के अभी लगभग एक से डेढ़ महीने शेष हैं. ऐसे में किसानों, जल संसाधन विभाग और आम लोगों की उम्मीदें अगस्त और सितंबर की बारिश पर टिकी हैं. आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होती है तो जिले के 197 बांधों में जलभराव तेजी से बढ़ेगा, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और खरीफ फसलों को भी नई जीवनदायिनी मिलेगी. लेकिन यदि बारिश का यही क्रम जारी रहा तो इस वर्ष जिले को सामान्य से कम वर्षा वाले वर्षों की सूची में शामिल होना पड़ सकता है.

भरतपुर जिले में बांधों की स्थिति