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माओवादी संजय गोदराम को भेजा गया जेल, निशानदेही पर एसएलआर और सैकड़ों गोलियां बरामद, अब टारगेट पर ये दो बड़े नक्सली

माओवादी संजय गोदराम की निशानदेही पर बरामद हथियार और गोलियां. ( फोटो-ईटीवी भारत )

संजय गोदराम झारखंड-बिहार का टॉप माओवादी कमांडर है और वह संगठन में जोनल कमांडर था. झारखंड की सरकार ने संजय पर 10 लाख, जबकि बिहार की सरकार ने तीन लाख रुपये का इनाम रखा है. झारखंड-बिहार में संजय गोदराम पर 63 से अधिक बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है. संजय गोदराम पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन का रहने वाला है और 2011 से नक्सल संगठन में सक्रिय था. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि फिलहाल संजय गोदराम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. संजय गोदराम को रिमांड पर लिया जाएगा और फिर से पूछताछ की जाएगी.