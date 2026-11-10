माओवादी संजय गोदराम को भेजा गया जेल, निशानदेही पर एसएलआर और सैकड़ों गोलियां बरामद, अब टारगेट पर ये दो बड़े नक्सली

माओवादी संजय गोदराम को भेजा गया जेल, निशानदेही पर एसएलआर और सैकड़ों गोलियां बरामद, अब टारगेट पर ये दो बड़े नक्सली
माओवादी संजय गोदराम की निशानदेही पर पुलिस ने एसएलआर और सैकड़ों गोलियां बरामद की है. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 10, 2026 at 2:07 PM IST
पलामूः मुंबई से गिरफ्तार टॉप माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम को पलामू पुलिस ने जेल भेज दिया है. संजय गोदराम को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और चार दिनों के ट्रांजिट डिमांड लिया गया था. संजय गोदराम को पुलिस पलामू लेकर पहुंची थी, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पलामू पुलिस ने कोर्ट से संजय यादव उर्फ संजय गोदराम को रिमांड पर मांगा है.
संजय गोदराम झारखंड-बिहार का टॉप माओवादी कमांडर है और वह संगठन में जोनल कमांडर था. झारखंड की सरकार ने संजय पर 10 लाख, जबकि बिहार की सरकार ने तीन लाख रुपये का इनाम रखा है. झारखंड-बिहार में संजय गोदराम पर 63 से अधिक बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है. संजय गोदराम पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन का रहने वाला है और 2011 से नक्सल संगठन में सक्रिय था. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि फिलहाल संजय गोदराम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. संजय गोदराम को रिमांड पर लिया जाएगा और फिर से पूछताछ की जाएगी.
संजय गोदराम की निशानदेही पर चलाया जा रहा सर्च अभियान
संजय गोदराम की निशानदेही पर पलामू और झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस सर्च अभियान चला रही. इस अभियान में हथियार और गोलियां बरामद होने की भी सूचना है. पलामू के महूदंड जंगल से पुलिस ने एक एसएलआर और 200 से अधिक गोलियां बरामद की हैं.
दरअसल, संजय गोदराम माओवादियों के दस्ते में एसएलआर लेकर चलाता था. जबकि माओवादियों के हथियार और गोला-बारूद के बारे में भी उसे महत्वपूर्ण जानकारी है. 2011 के बाद से संजय गोदराम झारखंड और बिहार की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था. संजय गोदराम पर 2014-15 में पहली बार इनाम की घोषणा की गई थी और 2018 में इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई थी.
दस्ता को छोड़ कर भाग गया था संजय, नितेश से हुआ था मतभेद
संजय यादव उर्फ संजय गोदराम मई 2025 में पुलिस व सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद दस्ता छोड़कर भाग गया था. इस मुठभेड़ में माओवादियों का एरिया कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया था. दरअसल, गोतिया से जमीन विवाद के बाद संजय गोदराम माओवादियों के दस्ते में शामिल हुआ था.
दस्ते में टॉप कमांडर नितेश यादव के साथ संजय का विवाद हुआ था. जंगल में दस्ता सोया हुआ था. इसी दौरान संजय यादव फरार हो गया था. बाद में वह मुंबई चला गया था. मुंबई में संजय यादव उर्फ संजय गोदराम ने शुरुआत में धागा फैक्ट्री में काम किया था. धागा फैक्ट्री में काम नहीं आने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. बाद में वह एक व्यक्ति के घर पर पहुंचा था. वहां दुग्ध दोधन का काम शुरू किया था. छतरपुर SDPO प्रशांत कुमार के नेतृत्व में टीम मुंबई गई थी और गोदराम को गिरफ्तार कर लाया गया.
आईपीएस दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में चलाया गया था सर्च अभियान
संजय गोदराम के निशानदेही पर आईपीएस दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया गया था. सर्च अभियान के क्रम में हुसैनाबाद के महूदंड के प्रतापपुर से हथियार और गोली बरामद हुआ. यह इलाका माओवादियों के सुरक्षित ठिकाना रहा है. जंगल मे एसएलआर और गोली को डंप किया गया था. लगातार सर्च अभियान के बाद हथियार की रिकवरी हुई है. फिलहाल इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.
अब टारगेट पर नितेश यादव और मनोहर गंझू
संजय गोदराम की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. संजय गोदराम झारखंड-बिहार में माओवादियों का फिलहाल बड़े चेहरों में से एक है. संजय गोदराम ने पलामू पुलिस सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है. जिसके आधार पर 15 लाख के इनामी नितेश यादव और 10 लाख की इनामी मनोहर गंझू को टारगेट पर लिया गया है. नितेश यादव पर झारखंड बिहार में 70 से भी अधिक बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है. नितेश यादव झारखंड-बिहार में माओवादियों का फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा है.
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