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सीएम ग्रिड योजना में स्मार्ट रोड की धीमी चाल; धूल से जनता बेहाल, जानिये क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि?

मेरठ : जिले में सीएम ग्रिड योजना का काम चल रहा है. शहर के तमाम मुख्य रास्ते खुदे पड़े हैं, जिससे लोगों को ना सिर्फ आवाजाही में दिक्कत हो रही है, बल्कि जरा सी बारिश हो जाए तो उसमें स्थिति और भी खराब हो जाती है.

लोग परेशान हैं अचानक से कभी भी कहीं भी किसी भी मार्ग को बंद कर दिया जाता है. उससे लोगों को और भी ज्यादा समस्या आवाजाही में होती है. जनप्रतिनिधि भी कई बार कार्य करने के तरीकों को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. वहीं, योजना के तहत हो रहे कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि भी बेहद नाराज हैं.

'आवासीय कॉलोनी में डिवाइडर' : उनका कहना है कि योजना के तहत जिस सड़क पर डिवाइडर बनाया जा रहा है वह रेजिडेंशियल एरिया के बीच की सड़क है और ऐसे में आवासीय कॉलोनी में अगर 30 फीट की सड़क पर डिवाइडर बनाया जाएगा तो इससे किसको क्या ही फायदा होने वाला है, जबकि अब तक जहां हर कॉलोनी के सामने लोग यू टर्न ले सकते थे, अब आरटीओ ऑफिस से लेकर गढ़ रोड तक सिर्फ 4 स्थानों पर है कट बनाए जा रहे हैं.

'पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी' : वह कहते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों को पहले एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी, उसके बाद जो कार्य किए जाने थे, वह प्रॉपर होने चाहिए थे. जबकि काम तो छेद दिए गए लेकिन, एक साथ अलग-अलग जगह पर काम जिस तरह से कर जा रहे हैं उससे लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, उस तरफ कभी इनका ध्यान ही नहीं गया.

मानकों की अनदेखी का आरोप : बीजेपी के पार्षद वीरेन्द्र शर्मा बताते हैं कि लोग परेशान हैं. बुजुर्ग और बच्चों को धूल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मानकों की अनदेखी की जा रही है. लोगों में इस कदर गुस्सा है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भाजपा के पार्षद कई बार आरटीआई भी लगा चुके हैं. उनका आरोप है कि आज तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया है.

लोगों को हो रही परेशानी : योजना के तहत अंडरग्राउंड केबलिंग, आधुनिक ड्रेनेज और दृष्टिबाधितों के लिए टैक्टाइल पाथ-वे जैसी सुविधाएं का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक जगह खुदाई के बाद उस काम को पूरा किया जाता है. फिर दूसरा ठेकेदार आकर वहां दूसरे तरह के कार्य के लिए खुदाई करता है. जिससे वहां रहने वाले लोगों और स्थानीय नागरिकों के अलावा आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

'8 सड़कों का कायाकल्प हो रहा' : मेरठ में इन दिनों मुख्यमंत्री ग्रिड योजना (CM-GRIDS) के तहत कुल 8 सड़कों के कायाकल्प के लिए कार्य हो रहे हैं. सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य हो रहे हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है. विभिन्न योजनाओं के लिए साढ़े 500 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान है.

बारिश की वजह से हो सकता है जलभराव : उनका यह भी आरोप है कि पूरा जीवन किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा घर बनाने में निकल जाता है लेकिन, जो सड़क बनाई जा रही है जल निकासी की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और सड़क को जिस तरह से बनाया जा रहा है उससे तमाम ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके घर अब बारिश की वजह से जलभराव जैसी समस्या को भी झेलने को मजबूर होंगे.

मेरठ में चल रहा निर्माण कार्य (Photo credit: ETV Bharat)

'लोगों को हो रही परेशानी' : मेरठ शहर के विधायक रफीक अंसारी का कहना है कि शहर में कई जगह खुदाई की गई है. लोगों को परेशानी हो रही है. पूरे शहर के लोग परेशान हैं, जो इनके काम करने का तरीका है वह बेहद ही खराब है. उन्होंने कहा कि रास्ते पर धूल उड़ रही है. बीमारियां तक फैल रही हैं. बरसात से पहले में भी हालात बद से बदतर थे, तमाम लोग परेशान हैं. वाहन चालक बेहद परेशान हैं. चार पहिया वाहन लेकर तो शहर में जैसे निकलना ही दूभर है.



मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहा काम (Photo credit: ETV Bharat)

'कोई समाधान नहीं हुआ' : सपा विधायक का कहना है कि अधिकारियों से इस बारे में बात की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. ठेके तो दे दिए गए लेकिन, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिस वजह से लोगों के लिए जी का जंजाल ये कार्य बने हुए हैं. वह कहते हैं कि एक-एक ठेकेदार तो कई-कई जगह काम पकड़े हुए हैं. एक काम को ठीक से पूरा नहीं किया जाता, जिससे खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं.



मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहा काम (Photo credit: ETV Bharat)

मेरठ की किठोर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का कहना है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास की कई संस्थाएं एक साथ एक ही छतरी के नीचे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे में जो विकास के दावे किये जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ सड़कों की हालत ही खस्ताहाल नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है. वह कहते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो सभी हमें घेरेंगे कि हम विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आरोप लग रहे हैं.

रफीक अंसारी, विधायक (Photo credit: ETV Bharat)

शाहिद मंजूर, विधायक, सपा (Photo credit: ETV Bharat)

मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ईटीवी भारत को बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत मुख्य रूप से 8 सड़कों का कार्य अभी चल रहा है. कार्यदायी संस्था की मॉनिटरिंग के लिए नगर निगम के अधिकारियों की टीम लगी है. जिन सड़कों का कायाकल्प होना है उनमें ​गढ़ रोड है, जो कि तेजगढ़ी से गांधी आश्रम तक है, यहां अधिकांश कार्य हो चुका है.​

उन्होंने बताया कि बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहे तक लगभग 1.62 किमी कार्य होना है, दूसरी तरफ कमिश्नरी आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक. ​बेगमपुल से बच्चा पार्क चौराहा तक, कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से मेरठ बाइपास इंटरसेक्शन तक, ​जेलचुंगी चौराहा से तेजगढ़ी चौराहा तक, वहीं वेस्टर्न कचहरी रोड, रंगोली मंडप रोड, सर्किट हाउस से साकेत चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग और अन्य चुनिंदा मार्गो पर भी इस योजना में कार्य हो रहे हैं.



स्थानीय नागरिक (Photo credit: ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने इस बारे मे मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया से बात की तो उनका कहना है कि निर्माण कार्य हो रहा है. मॉनिटरिंग नगर निगम की टीम कर रही है और कुछ शिकायत है, लोग करते हैं तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनी हुई है जो शिकायतों का निस्तारण करती है. यह बात सही है कि फिलहाल शहर में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तमाम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और शहरवासी फिर आराम से रह सकेंगे.









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