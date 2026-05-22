ETV Bharat / state

गेहूं की सरकारी खरीद, बारदाने और अन्य समस्याओं को लेकर किसानों ने उठाई आवाज, आरोप भी लगाए

संगठन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने कहा कि जिले से बाहर की फसलें जिले में बिक रही हैं और स्थानीय किसान परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाए कि ये सारा कमीशन का खेल है. जो फैक्ट्री मालिक बारदाने को लेकर कमीशन दे रहे हैं, उनके यहां बारदाना दिया जा रहा है. वहीं युवा किसान नेता राय साहब चाहर ने कहा कि अगर शीघ्र ही व्यवस्थाएं सुचारु नहीं हुई, तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी. किसान ओम प्रकाश ने बताया कि एक महीना गेहूं रखकर, अब कह रहे हैं कि गेहूं वापस ले जाओ, बारदाना नहीं है. बलविन्दर सिंह संदीप कंग ने कहा कि सरकार ने बोनस दिया. लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यवस्था ठीक नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है. किसान नेता सुभाष मक्कासर ने भी गेहूं खरीद की सुस्त और बारदाने की वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

हनुमानगढ़: जिले में गेहूं की सरकारी खरीद, बारदाने और ऑनलाइन बायोमेट्रिक में आ रही समस्या को लेकर किसान परेशान हैं. महीने भर से फसल फैक्ट्रीयों और धान मंडियों में पड़ी है. फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, किसान भी काफी परेशान हैं. इन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन, टिकैत ने प्रेसवार्ता की. इसमें उन्होंने खरीद एजेंसी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बीजेपी नेताओं ने भी उठाये थे सवाल: हाल ही में हनुमानगढ़ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी के सामने भी बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने किसानों की समस्याओं को उठाया था. उन्होंने कहा था कि किसानों को गेहूं बोनस मिल रहा है, लेकिन इस बार सरकारी खरीद में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं. समय पर खरीद नहीं होने से बोनस का लाभ प्रभावित हो रहा है. जिले की मंडियों में किसानों की आधे से अधिक गेहूं की फसल अभी भी पड़ी हुई है. साथ ही कई खरीद एजेंसियों की ओर से भुगतान में भी देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष से हस्तक्षेप कर गेहूं की तुलाई करवाने और अटल भूजल योजना के तहत बनी डिग्गियों का भुगतान करवाने की मांग की थी. गेहूं खरीद का लक्ष्य और अवधि बढ़ाने की भी मांग उठाई.

पढ़ें: किशनगढ़ विधायक चौधरी का अल्टीमेटम-किसानों की मांगें करें पूरी, वरना घेरेंगे अजमेर कलेक्ट्रेट

वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी ने भी चौधरी को बताया कि इस बार जिले में गेहूं का रकबा अधिक रहा, लेकिन खरीद की रफ्तार धीमी है. उठाव कार्य भी कछुआ चाल से चल रहा है. उन्होंने मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाने, गेहूं खरीद अवधि 30 जून तक बढ़ाने तथा किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग रखी थी. कैलाश चौधरी ने हनुमानगढ़ में कहा था कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. उन्होंने गेहूं खरीद को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान और जरूरत पड़ने पर खरीद की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से बात करने का भी आश्वासन दिया था. लेकिन व्यवस्थायों में सुधार नहीं हुआ.