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आगरा में अरहर दाल के नाम पर बिक रहा था धीमा ज़हर, FSDA ने ऐसे किया भंडाफोड़

आगरा: खाद्य सुरक्षा विभाग ने कागारौल थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात अरहर के नाम पर बेची जा रही प्रतिबंधित करीब 2760 किलो खेसारी दाल जब्त किया है. सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गांव-गांव फेरी लगाकर प्रतिबंधित खेसारी दाल बेची जा रही थी. ग्रामीणों की शिकायत पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने टीम के साथ छापामार यह कार्रवाई की है.



सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत पर कागारौल थाना क्षेत्र के नगला घुरैला में छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें टीम ने एक गोदाम में करीब 92 कट्टों में भरी पीली दाल बरामद की.

प्राथमिक जांच में पता चला कि पीली दिखने वाली दाल अरहर नहीं है. मगर, इसे ग्रामीण क्षेत्र में अरहर की दाल बताकर सस्ते दामों में बेचा जा रहा था, जबकि, उत्तर प्रदेश में खेसारी दाल प्रतिबंधित है, क्योंकि, इसका सेवन करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिससे कई गंभीर बीमारी का खतरा रहता है. टीम ने गोदाम सीज कर दिया. छानबीन में पता चला कि गोदाम संचालक का नाम करीम खान की सुपुर्दगी में दे दिया गया है.

ग्रामीणों ने दी थी सूचना: सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार देर शाम किरावली थाना क्षेत्र के गांव मलिकपुर में कुछ युवक बाइक से दाल बेचने पहुंचे, जो ग्रामीणों को सस्ती दर पर अरहर दाल खरीदने का झांसा दे रहे थे. जब ग्रामीणों ने दाल की गुणवत्ता और रंग देखकर संदेह जताया और बाइक सवार युवकों को रोक लिया. ग्रामीणों ने खाद्य विभाग को सूचना दी.

सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बाइक सवार युवकों के पास मौजूद दाल का नमूना लिया. दोनों युवक से पूछताछ की, जिसमें युवकों ने बताया कि कागारौल थाना क्षेत्र के नगला घुरैला में गोदाम है.