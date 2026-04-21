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करनाल में गेहूं उठान की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, भुगतान में देरी से किसान-आढ़ती दोनों परेशान

मंडियों में फसल बेचने के कई दिन बाद भी उठाव नहीं होने से किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है.

SLOW WHEAT PROCUREMENT
करनाल में गेहूं उठान की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई चिंता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 5:35 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 7:13 PM IST

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करनाल: इंद्री की अनाज मंडी में इन दिनों गेहूं उठान की सुस्त रफ्तार ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं. मंडी में जहां एक ओर गेहूं के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उठान में हो रही देरी के चलते किसानों और आढ़तियों की परेशानी भी गहराती जा रही है. हालात ऐसे हैं कि मंडी में कामकाज प्रभावित हो रहा है और मजदूर भी खाली बैठने को मजबूर हैं.

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मार्केट कमेटी सचिव अजित सिंह के कार्यालय में बैठक करते आढ़ती (Etv Bharat)

उठान की रफ्तार ने बढ़ाई मुश्किलें: मंडी में गेहूं उठान की धीमी प्रक्रिया के कारण जाम जैसे हालात बन गए हैं. आढ़ती मुकेश मंगला का कहना है कि उठान की रफ्तार बेहद धीमी है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है. कई आढ़तियों को शॉर्टेज (घटती) का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान की चिंता बढ़ गई है.

गेहूं उठान की धीमी रफ्तार से किसान और आढ़ती परेशान (Etv Bharat)

भुगतान में देरी से किसानों में नाराजगी: उठान में देरी का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है. गेहूं समय पर नहीं उठने के कारण भुगतान में भी देरी हो रही है, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है. किसान अपनी मेहनत का समय पर मूल्य मिलने की उम्मीद में मंडी की व्यवस्था से निराश नजर आ रहे हैं.

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भुगतान में देरी से किसान-आढ़ती दोनों परेशान (Etv Bharat)

स्थिति में आंशिक सुधार, फिर भी परेशानी बरकरार: कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के वाइस प्रधान जयप्रकाश बंसल ने बताया कि "मंडी में जाम की स्थिति पहले से कुछ कम हुई है, लेकिन जिन आढ़तियों का गेहूं अब तक नहीं उठा है, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर गाड़ियों की व्यवस्था जरूरी है. इस मांग को लेकर मार्केट कमेटी सचिव से भी मुलाकात की गई है."

प्रशासन का दावा-तेजी से होगा उठान: मार्केट कमेटी सचिव अजित सिंह के अनुसार "मंडी में उठान का कार्य लगातार जारी है और गाड़ियां रूटीन के अनुसार लगाई जा रही हैं. अब तक मंडी में 6,66,245 क्विंटल गेहूं की आवक दर्ज की गई है, जबकि 2,34,929 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है. रोजाना 40 से 45 गाड़ियां उठान के लिए लगाई जा रही हैं."

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बोरियों की सिलाई करते मजदूर (Etv Bharat)

खरीद और उठान के आंकड़े: उन्होंने कहा कि "खरीद एजेंसियों में डीएफसी ने 4,33,471 क्विंटल, हैफेड ने 1,56,000 क्विंटल और वेयरहाउस ने 37,000 क्विंटल गेहूं खरीदा है. वहीं उठान में डीएफसी ने 1,62,000 क्विंटल, हैफेड ने 61,447 क्विंटल और वेयरहाउस ने 11,878 क्विंटल गेहूं उठाया है."

दो दिन में सुधार का भरोसा: प्रशासन का दावा है कि "अगले दो दिनों में लिफ्टिंग का आंकड़ा 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि मंडी में व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों व आढ़तियों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं."

ये भी पढ़ें-हांसी में बोले कांग्रेस सांसद- 'सरकार की नीतियों से किसानों को हो रहा नुकसान', चौटाला परिवार पर भी कसा तंज
Last Updated : April 21, 2026 at 7:13 PM IST

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