धान खरीदी चल रही कछुआ चाल, आधे केंद्रों का नहीं खुला खाता, बिचौलिए भी सक्रिय

जांजगीर चांपा : जिले में धान खरीदी अभी भी गति नहीं पकड़ पाई है, जिले के 129 धान खरीदी केंद्र में से आधे से ज्यादा केंद्रों में खरीदी शुरु नहीं हो सकी है. अभी भी एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है. वहीं दूसरी तरफ बिचौलिए भी धान बेचने के लिए सक्रिय हो गए हैं.जिला प्रशासन ने किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए तीन दिवसीय कैंप लगाकर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए गए हैं.



बारिश के कारण खेतों से नहीं कट सका धान

जांजगीर चांपा जिला के अधिकांश किसानों का धान अभी भी खेत में खड़े हुए हैं. जिसका मुख्य कारण लेट वैरायटी धान होने के साथ-साथ खेत सूखने के समय मोंथा के कारण बारिश होना है, जिससे धान गीला हो चुका है. वहीं बारिश होने के कारण थ्रेसर खेतों में नहीं घुस सका है. दूसरे संसाधनों से धान फसल की कटाई करने वाले किसानों का धान ही खरीदी केंद्रों में पहुंचा है.

धान खरीदी केंद्रों में धीमी रफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान खरीदी चल रही कछुआ चाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 दिन में कितनी खरीदी ?

जांजगीर चांपा जिला में 1 लाख 23 हजार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है. अभी भी एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन का काम जारी है, वहीं राज्य सरकार ने 15 नवम्बर से धान खरीदी के शुरुआत करने की घोषणा की थी. 16 दिन बाद अब तक मात्र 70 धान खरीदी केंद्रों में 11 हजार 666 मिट्रिक टन धान का आवक हो सका है.