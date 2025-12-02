ETV Bharat / state

धान खरीदी चल रही कछुआ चाल, आधे केंद्रों का नहीं खुला खाता, बिचौलिए भी सक्रिय

जांजगीर चांपा में कई धान खरीदी केंद्रों में अब भी किसान नहीं पहुंच सके हैं. आधे से ज्यादा केंद्रों का खाता नहीं खुला है.

Slow pace of paddy procurement
धान खरीदी चल रही कछुआ चाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा : जिले में धान खरीदी अभी भी गति नहीं पकड़ पाई है, जिले के 129 धान खरीदी केंद्र में से आधे से ज्यादा केंद्रों में खरीदी शुरु नहीं हो सकी है. अभी भी एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है. वहीं दूसरी तरफ बिचौलिए भी धान बेचने के लिए सक्रिय हो गए हैं.जिला प्रशासन ने किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए तीन दिवसीय कैंप लगाकर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए गए हैं.


बारिश के कारण खेतों से नहीं कट सका धान
जांजगीर चांपा जिला के अधिकांश किसानों का धान अभी भी खेत में खड़े हुए हैं. जिसका मुख्य कारण लेट वैरायटी धान होने के साथ-साथ खेत सूखने के समय मोंथा के कारण बारिश होना है, जिससे धान गीला हो चुका है. वहीं बारिश होने के कारण थ्रेसर खेतों में नहीं घुस सका है. दूसरे संसाधनों से धान फसल की कटाई करने वाले किसानों का धान ही खरीदी केंद्रों में पहुंचा है.

Slow pace of paddy procurement
धान खरीदी केंद्रों में धीमी रफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
धान खरीदी चल रही कछुआ चाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 दिन में कितनी खरीदी ?
जांजगीर चांपा जिला में 1 लाख 23 हजार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है. अभी भी एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन का काम जारी है, वहीं राज्य सरकार ने 15 नवम्बर से धान खरीदी के शुरुआत करने की घोषणा की थी. 16 दिन बाद अब तक मात्र 70 धान खरीदी केंद्रों में 11 हजार 666 मिट्रिक टन धान का आवक हो सका है.

Slow pace of paddy procurement
जिला प्रशासन बिचौलियों पर रख रहा नजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि 15 नवंबर से भले ही राज्य सरकार ने धान खरीदी की घोषणा की है, लेकिन जांजगीर चांपा जिला के 129 खरीदी केंद्रों में से सिर्फ 70 में ही धान की आवक होनी शुरु हो पाई है. कई किसानों का खसरा नंबर एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज नहीं हो सका है. जिसके लिए कलेक्टर ने 2 से 4 दिसंबर तक धान खरीदी केंद्र में ही कैम्प लगाने के निर्देश दिए.

Slow pace of paddy procurement
आधे केंद्रों का नहीं खुला खाता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में बिचौलिए भी सक्रिय

एक तरफ जिले में किसान धान बेचने के लिए परेशान हैं,दूसरी तरफ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है जब खरीदी केंद्रों में किसानों का धान बड़े पैमाने में आने लगेगा तो बिचौलिए बाहरी धान खपाने का प्रयास करेंगे.जिला प्रशासन ने अब तक सात प्रकरण दर्ज कर लाखों रुपये का अवैध धान जब्त किया है.

